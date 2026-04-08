Управління відходами — один із найбільших викликів для українських міст, проте досвід Хмельницька доводить, що навіть старе звалище можна зробити безпечним і корисним.

Завдяки системному підходу місто не лише припинило забруднення навколишніх водойм, а й навчилося видобувати енергію буквально з-під ніг. Ми розібралися, які технології допомогли Хмельницькому стати лідером у сфері екологічних змін та як цей досвід може допомогти іншим громадам подолати аналогічні проблеми.

Енергія з глибин: як звалищний газ перетворюється на електрику

Хмельницький полігон твердих побутових відходів має солідну історію — він працює ще з 1956 року. Проте за останні роки тут відбулася справжня трансформація. Замість того, щоб просто накопичувати сміття, місто почало використовувати його потенціал.



Сьогодні на об'єкті успішно працює система збору та утилізації біогазу. Спеціальне обладнання викачує газ, який утворюється внаслідок розкладання відходів, і переробляє його на електричну енергію. Це не лише зменшує ризик пожеж на полігоні, а й приносить реальну користь енергосистемі.





Захист довкілля: сучасне очищення та європейські стандарти

Одним із найважливіших досягнень стало вирішення проблеми фільтрату. Це рідина, яка утворюється на сміттєзвалищах і несе загрозу ґрунтовим водам. У Хмельницькому до цього питання підійшли фундаментально: за підтримки міжнародних фінансових інституцій, зокрема ЄБРР, було зведено сучасні очисні споруди.

За словами екологів, впровадження цієї системи дозволило надійно захистити річку Південний Буг від потрапляння шкідливих речовин. Тепер очищення відбувається на технологічному рівні, що відповідає кращим європейським практикам.

«Розумне довкілля»: план на майбутнє

Успіх Хмельницького — це не випадковість, а результат роботи проекту «Розумне довкілля. Хмельницький». Місто впровадило поетапну стратегію:

Дослідження: фахівці вивчають склад сміття, щоб розуміти, як його краще переробляти.

фахівці вивчають склад сміття, щоб розуміти, як його краще переробляти. Рекультивація: старі карти полігону закриваються та упорядковуються.

старі карти полігону закриваються та упорядковуються. Інвестиції: залучаються гранти та кредити на будівництво нових потужностей для компостування та переробки.

Чому це важливо для України?

Начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський підкреслив, що такий підхід є взірцевим для багатьох територіальних громад, які стикаються з подібними викликами.

«Досвід Хмельницького свідчить, що навіть об’єкти з багаторічною історією можуть бути приведені у належний стан за умови системного планування та залучення інвестицій, — зазначає Євгеній Медведовський. — Це реальний приклад того, як своєчасні управлінські рішення на місцевому рівні допомагають мінімізувати вплив на довкілля».

Хмельницький кейс демонструє: екологічні проблеми можна вирішити, якщо перейти від «гасіння пожеж» до довгострокової стратегії розвитку. Тепер цей досвід може стати фундаментом для модернізації полігонів по всій країні.