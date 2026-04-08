Уряд має вести діалог із донорами та союзниками України, не жертвуючи при цьому державним суверенітетом та стратегічними ресурсами.

Таке переконання висловила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

«Ніколи в житті я б не допустила, щоби в меморандумах МВФ Україні ставили політичні питання. Ніколи в житті, тому що це фінансові стосунки», – заявила експрем’єрка.

За її словами, саме уряд, президент, міністр фінансів і голова Національного банку дають МВФ пропозиції, як збалансувати бюджет. І найгірше, що уряд пропонує закрити ці прогалини за рахунок найбідніших верств населення, підвищуючи податки для ФОПів, обкладаючи податками міжнародні посилки та продавців уживаних товарів, натомість багатомільярдні корупційні схеми залишаються недоторканними. Як приклад вона назвала схему викачки 175 мільярдів гривень з держбюджету у комерційні банки через Нацбанк.





«У нас є реальні ресурси, які можна запропонувати МВФ для збалансування бюджету, і в жодному випадку не можна руйнувати середній клас!» – заявила Юлія Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» пригадала, як обіймаючи двічі пост прем’єр-міністра, вела переговори з МВФ, і жодного разу до України не було претензій щодо корупції.

«А зараз в кожному меморандумі корупція згадується!» – обурилася Тимошенко.