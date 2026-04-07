У свіжому випуску програми «Дичина» Наталія Влащенко разом із Михайлом Шейтельманом розібрали по кісточках нову світову реальність, де старі союзи більше не захищають.

Поки Дональд Трамп готує «фінальний гвіздок» у труну НАТО, а колишнє керівництво Альянсу зізнається у кулуарних торгах із Кремлем, Україна вже будує власний ракетний зонтик над Європою. Хто насправді стане новим гарантом безпеки, навіщо Лукашенку американські уколи для схуднення та чому «цифровий опір» Дурова може стати реальним шансом для змін у РФ.

Таємні змови та кінець епохи НАТО

Під час розмови Наталія Влащенко підняла гостре питання про можливий вихід США з Альянсу. Михайло Шейтельман висловився категорично: Трамп ще навіть не починав по-справжньому розгортати своє «безумство», і вихід або максимальне скорочення присутності США в Європі — це лише питання часу.

«Трамп — це гробокопач, він забиває фінальний гвіздок у кришку труни організації, яка й так довела свою неспроможність», — заявив експерт в ефірі.

Шокуючим моментом стало обговорення мемуарів Єнса Столтенберга. Шейтельман нагадав, що колишній генсек НАТО сам зізнався: у 2021 році він пропонував Лаврову вивести війська Альянсу з Польщі та країн Балтії. На думку експерта, це пряме зрадництво, яке остаточно руйнує віру у «5-ту статтю» про колективну оборону.

Україна як «НАТО 2.0»: власні ракети та захист Європи

Обговорюючи заяву Володимира Зеленського про можливе скорочення поставок ракет для Patriot, Шейтельман зауважив, що Україна не просто чекає, а активно шукає альтернативи. В ефірі прозвучало, що Київ разом із французькими партнерами вже випробовує нові системи ППО проти балістики прямо на російських ракетах.





«Ми зараз зайняті створенням власного зонтика над Європою без Америки. Україна в технологічному сенсі гратиме тут ключову роль», — підкреслив Шейтельман.

Він додав, що Україна фактично стає центром нового формату безпеки — «НАТО 2.0», де саме наші військові технології та бойовий досвід стануть головним захистом для європейських країн, зокрема Естонії, яка вже просить у нас гарантій.

Дипломатія в SMS та «новий» Лукашенко

Не обійшлося і без курйозів. Експерт звернув увагу на зміну зовнішності Олександра Лукашенка. За словами Шейтельмана, диктатор схуд на 40 кілограмів завдяки препаратам, які йому нелегально підвезли американці. Тепер «оновлений» Лукашенко намагається давати поради Трампу і мріє потрапити до нової «Ради миру», яку США можуть створити замість ООН.

Також гості обговорили «SMS-дипломатію» між оточенням Трампа та Іраном. Шейтельман іронічно зауважив, що поки офіційні канали мовчать, переговори ведуться в месенджерах, а головна мета Трампа — просто встигнути отримати чергову премію в Ізраїлі.