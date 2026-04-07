Мало хто замислюється, що всесвітньо відомий поп-арт, легендарні комікси Marvel та навіть музика українського Гімну мають спільне коріння — лемківське.

У Вербну неділю Патріарший собор Воскресіння Христового перетворився на справжнє місце сили, де зібралися нащадки тих, кого колись намагалися стерти з лиця землі депортаціями. Сьогодні бути лемком — це не просто пам’ятати про минуле, це бути частиною глобального культурного бренду, який диктує моду на незламність. Від канадських прерій до київського Подолу — цей народ доводить: коріння, що сягає глибини віків, неможливо вирвати жодною чужою волею.

Сила традиції: коли «бесіда» звучить у серці столиці

Київське товариство «Лемківщина» імені Богдана-Ігора Антонича зібралося разом, щоб вкотре нагадати: лемківська ідентичність жива. Це люди, чиї родини пройшли через пекло виселень 1944-1947 років, але принесли з собою до Києва унікальну культуру, мову та незламний дух.

Сьогодні лемківська спадщина — це не музейний експонат, а потужний інтелектуальний код. Світ знає лемків через геній Енді Воргола, через перші штрихи «Людини-павука» Стіва Дітка та через безсмертну музику Михайла Вербицького. Ця енергія пронизує планетарний простір, роблячи українське коріння впізнаваним у кожному куточку Землі.

Особиста історія: лемківське коріння Подільського району

Для очільника Подільського району Володимира Наконечного ця зустріч стала моментом глибокого особистого відгуку. Як людина лемківського походження, він наголосив, що саме в поєднанні різних регіональних традицій народжується справжня соборність.

«Яке коріння, таке насіння, – кажуть у нас на Лемківщині. Бути лемком сьогодні – це модно, бо це про силу, особливий стиль та внутрішню свободу. Коли ти тримаєш у лемківських руках освячену вербу з Наддніпрянщини, відчуваєш неймовірну синергію. Саме в такому переплетінні доль народжується справжня непереможна і Соборна Україна», – зазначив голова Подільської РДА.





Володимир Наконечний переконаний, що лемківська громада Подолу щоденно наповнює район особливою енергією, роблячи його культурно багатшим та стійкішим.

Канадський вектор: від прерій до світової житниці

До урочистостей долучилася і Посолка Канади в Україні Наталка Цмоць. Маючи бойківське походження, вона висловила щиру солідарність із лемками, провівши паралель між долями двох країн.

Пані Посолка розповіла, як лемки-піонери свого часу освоювали суворі землі канадських прерій. Завдяки їхній праці дика природа перетворилася на світову житницю. Цей самий дух незламності допоміг збудувати Канаду і сьогодні допомагає Україні стояти у боротьбі за власну свободу. Культура, яку намагалися загасити, виганяючи людей з рідних гір, спалахнула з новою силою за океаном і продовжує горіти тут, вдома.

Сучасне обличчя незламності: код Героя

Лемківська стійкість має своє відображення і в сучасних героях. Маловідомим, але символічним фактом є те, що Герой України Олександр Мацієвський — воїн, чий останній вигук «Слава Україні!» перед розстрілом облетів світ — також мав лемківське коріння.

Його неймовірна внутрішня сила та відсутність страху перед смертю є прямим продовженням того самого генетичного коду, який десятиліттями вчив народ не розчинятися в обставинах і завжди залишатися собою. Вербна неділя вкотре довела: ми єдині у своєму різноманітті, а наша пам’ять — це зброя, яку неможливо здолати.