Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Дійсно у Верховній Раді з'явилися законопроєкти, три документи. У них прописані штрафи для працівників ТЦК до 170 000 грн, відповідальність за помилки у системі і кримінал за незаконну бусифікаціюе», – зазначає Катерина Котенкова.

Як пояснює журналістка, сьогодні вся мобілізаційна система тримається на виконанні місячного плану, відповідно, якщо працівнику ТЦК грозить штраф у 170 000 грн і кримінальна справа за будь-яку помилку чи порушення, то він просто перестане працювати. Відповідно, констатує вона, це не вирішить проблему, а паралізує систему.

Загалом, стверджує журналістка, зараз важливо змінити підхід до мобілізації, зробити систему прозорою, повернути довіру людей, це набагато складніше, ніж просто взяти і написати закон, навіть декілька законів.

