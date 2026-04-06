Волонтери «Української команди» передали бійцям 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців дрони та генератори. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

«Українська команда» передала партію FPV-дронів та генераторів бійцям легендарної 72 бригади імені Чорних Запорожців. Вони з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Київ, Київщину та Харківщину. А сьогодні б’ють ворога по всій лінії фронту», - повідомив Палатний.

Він зазначив, що ці дрони битимуть ворога на одній з найгарячіших ділянок фронту.

«Харківський напрямок сьогодні – один з найгарячіших. І наша допомога вкрай потрібна захисникам, які тримають там оборону. Упевнений, ці дрони та генератори дадуть можливість нашим бійцям ще краще виконувати бойові завдання і збережуть життя», - сказав Артур Палатний.

Захисники подякували всім українцям, які своєю підтримкою допомагають Силам оборони бити ворога.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала великі генератори бійцям 413 полку безпілотних систем «Рейд» та бригаді «Ахіллес».

Також повідомлялося, що з 2022 року «Українська команда» відправила на передову понад 4000 дронів, сотні генераторів і зарядних станцій, понад 100 автомобілів та інше. Загалом військові та цивільні отримали від «Української команди» понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.