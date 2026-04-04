У результаті ворожого удару по Коростеню загинула літня жінка; ще 10 громадян, серед яких — діти, перебувають у лікарні. У місті пошкоджено або зруйновано майже 200 будівель.

Народний депутат України Арсеній Пушкаренко в перші години прибув на місце прильоту. Він особисто поспілкувався з постраждалими мешканцями та оглянув руйнування. Зазначив, що Житомирська ОВА та Головне управління ДСНС України в Житомирській області вживають невідкладні заходи для ліквідації наслідків ворожого удару.

«Ознайомившись із ситуацією на місці, був шокований тим, що Коростенська міська рада цілком та повністю самоусунулася від допомоги людям. Місцева влада не бере участі у розборі завалів, не допомагає технікою та не забезпечує громадян першим необхідним! Хочу наголосити, що фіксація руйнувань, оцінка пошкодженого, складання відповідних актів — це пряма відповідальність Коростенської міської ради та її посадових осіб! Держава ефективно та своєчасно здійснює фінансування компенсаційної програми єВідновлення», — зазначив Арсеній Пушкаренко

Він наголосив, що у рамках парламентського контролю бере під особистий контроль ліквідацію наслідків, подальшу роботу з відновлення та виплати компенсацій постраждалим громадянам. Також зауважив, що в разі, якщо відповідна комісія із чиновників затягує обстеження, несправедливо здійснює оцінку та інші зловживання, громадяни можуть звертатися за номером телефону: +380968358141 або безпосередньо за адресою: м. Коростень, вул. І.Франка, 3-А, кв. 17.