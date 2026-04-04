Історія українського жіноцтва — це не про слабкість, а про залізну волю та мудрість, що століттями тримали нашу державу.

Сьогодні на київському Подолі вирішили відродити цей «генетичний код» лідерства. Подільська районна адміністрація офіційно об’єднала зусилля з громадською організацією «Жінки за зміни», щоб створити простір, де кожна жінка зможе стати справжнім лідером своєї громади. Це не просто черговий документ на папері, а старт масштабних проєктів, які змінять обличчя району та всієї столиці.

Меморандум про майбутнє: Поділ обирає розвиток

У стінах Подільської РДА відбулася подія, що закладає фундамент для нових стандартів самореалізації. Очільник району Володимир Наконечний та президентка організації «Жінки за зміни» Інна Силантьєва офіційно закріпили своє партнерство підписанням Меморандуму про співпрацю.

Головна мета цієї ініціативи — дати жінкам Подолу реальні інструменти для росту. Мова йде про освітні курси, культурні ініціативи та соціальні платформи, які допоможуть розкрити лідерський потенціал. Поділ має стати тим самим майданчиком, де мудрість та досвід перетворюються на конкретні зміни в житті міста.





Генетичний код лідерства: від Трипілля до сьогодення

Під час зустрічі Володимир Наконечний провів глибоку історичну паралель, нагадавши, що роль жінки в Україні завжди була визначальною. Він підкреслив, що жіноча енергія — це та сама «золота нитка», яка зшиває докупи всю нашу складну історію.







«Жіноча сила – це золота нитка, що зшиває полотно української історії. Від зародків нашої культури у Трипіллі та мудрої державницької волі княгині Ольги до незламного духу козацької доби – українська жінка завжди була творцем і стратегом. Сьогодні ми активуємо цей історичний генетичний код. Підтримка жіночого лідерства на Подолі – це наше повернення до витоків, де жіноча мудрість є тим непохитним фундаментом, на якому стоїть вільна, сильна та сучасна Україна», – наголосив голова району.

За словами очільника РДА, лідерський досвід Інни Силантьєвої стане тим самим ключем, який відкриє двері для реалізації амбітних планів.

Перші кроки: від слів до конкретних справ

Співпраця не обмежиться лише деклараціями. Вже під час першої зустрічі професійна команда експерток презентувала конкретний проєкт, який мешканці району побачать найближчим часом. До розробки ініціатив долучилися справжні фахівці своєї справи: доктор юридичних наук Любов Крупнова, членкиня Ради прокурорів України Людмила Кожура та нотаріус Наталія Манойло.

Таке потужне поєднання юридичного досвіду та громадської активності гарантує, що проєкти будуть не лише цікавими, а й професійно реалізованими. Це крок до створення єдиного простору, де жінка-професіонал зможе знайти підтримку та однодумців.

Поділ як приклад для всієї столиці

Амбіції партнерів сягають далеко за межі одного району. Поділ планують перетворити на пілотний майданчик, де будуть відпрацьовані найвищі стандарти підтримки жіночого лідерства. Якщо досвід виявиться успішним (а в цьому організатори не сумніваються), подільську модель планують масштабувати на весь Київ.

Це історія про єдність, про право на голос і про те, що сучасна Україна будується на фундаменті рівності та поваги до інтелекту. Жіноча мудрість знову стає стратегічним ресурсом для розвитку нашої держави.