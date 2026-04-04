Сьогодні увага багатьох українців прикута не лише до лінії фронту, а й до залів судових засідань.

Депутатка Київради Людмила Ковалевська відверто висловилася про справу щодо санкцій проти лідера «Європейської Солідарності». За її словами, це засідання Верховного Суду — не просто юридичний процес, а момент істини для всієї країни. Чи залишиться Україна в очах світу демократичною державою, чи скотиться у прірву політичних розправ ціною життів власних солдатів?

Чи виживе правосуддя під тиском політики?

Людмила Ковалевська вважає, що зараз на терезах лежить значно більше, ніж доля однієї політичної сили. Вона ставить перед суспільством руба питання, які зазвичай сором'язливо оминають у високих кабінетах: чи є в нас взагалі дієздатне правосуддя і чи сприйматиме нас світ як партнерів після таких процесів?

«Будь-яке несправедливе рішення у цій справі завдасть Україні великої шкоди. І не лише всередині країни. Воно стане сигналом для наших партнерів, для суспільства, для всіх, хто ще вірить у силу права, а не в право сили», — наголошує депутатка у своєму дописі.

Найбільшим цинізмом у ситуації із санкціями Ковалевська називає те, що вони б’ють по армії. Коли блокуються рахунки чи можливості опозиційного лідера, фактично зупиняється робота великої благодійної машини — Фонду Порошенка, який підтримує ЗСУ ще з 2014 року. На думку Людмили Ковалевської, це вже давно вийшло за межі звичайної конкуренції між партіями.

«Коли блокується можливість спрямовувати на передову необхідну техніку, це вже не про політичну боротьбу. Це про ціну, яку платить країна. І ця ціна — людські життя, втрачені можливості, віддані кілометри нашої землі», — зазначає Людмила Ковалевська.

Сигнал для світу та українців

Депутатка переконана: те, що зараз відбувається у Верховному Суді, є маркером того, за що саме ми воюємо. Якщо Україна хоче перемогти ворога не лише на полі бою, а й ідеологічно, вона не може дозволити собі ігнорувати закони всередині країни.

«Це рішення — не лише про одну людину чи одну політичну силу. Це рішення про те, якою державою Україна хоче залишитися», — резюмує Ковалевська.

За її словами, саме від здатності судів приймати незалежні та законні рішення сьогодні залежить, чи вистоїть країна у цій виснажливій боротьбі за майбутнє.