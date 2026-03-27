25 березня 2026 року в інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна» відбулася прес-конференція керівництва Всеукраїнської політичної партії «Сила Нації» на тему «У пошуках нового суспільного договору: безмовний народ і безвідповідальна влада». Виступаючи в ході прес-конференції, голова партії Андрій Пелюховський розкритикував той стан речей, який сьогодні спостерігається у стосунках між владою та громадянами України.

Зокрема, Андрій Пелюховський зазначив, що протягом тривалого часу партія «Сила нації» неодноразово пропонувала владі, президенту Володимиру Зеленському, Кабінету Міністрів України співпрацю з цілої низки питань. Адже у лавах партії зосереджено потенціал колишніх управлінців, які мають досвід роботи у різних галузях – менеджери вищого класу, військові, представники бізнесу, люди, що мають досвід роботи у органах місцевого самоврядування та у державних структурах.



«Ми, на відміну від більшості людей, які нині перебувають у владі, знаємо, що таке реальний сектор економіки. Ази господарювання ми проходили від самих низів, не студіюючи теорії у модних американських університетах, де дипломи штампують за два-три тижні. Нам є на що вказати, що підказати і порадити. Але влада системно ігнорувала наші пропозиції», зазначив лідер партії «Сила нації».

«У політиці є таке поняття, як «суспільна угода». Це коли влада і громадяни досягають певного компромісу у питаннях функціонування держави. І головне – і влада, і громадяни чують одні одних. Суспільна угода лежить в основі будь-якої Конституції, системи законів, виборчого права і так далі. Події показують, що у нас, в Україні, суспільна угода вже давно не діє. Влада і громадськість живуть у окремих, паралельних світах, які вже не перетинаються», - зазначив Пелюховський.

«Ми намагалися переконати себе і членів нашої партії, що в умовах війни не можна активно критикувати владу. Бачить Бог, ми не хотіли розхитувати човен, не хотіли, щоби ворог скористався ситуацією. Ми намагалися займати нейтральну позицію у той час, коли деякі політики закликали народ до Майданів. «Не на часі!», - говорили ми. Адже іде війна, і всі сили потрібно кинути на забезпечення перемоги. На жаль, влада не надто переймалася тими моральними критеріями, які були важливі для нас. Але влада через суму помилок, які зроблені в країні, через суму дій і бездіяльності змушує нас сьогодні говорити більш ніж критично.

Ми зверталися до влади з пропозицією щодо перегляду цілої низки законів – починаючи від земельного законодавства, закону про подвійне громадянство тощо. Ми пропонували унормувати систему військового призову, щоби громадяни не мали підстав звинувачувати ТЦК у сваволі та у порушенні прав громадян.

Ми вносили свої пропозиції до економічних пріоритетів уряду і пропонували пані Свириденко співпрацю між урядом і громадськістю. У нас були розроблені конкретні програми покращання економічної ситуації, які ми презентували на різних майданчиках. Як результат - тотальне ігнорування, мовчанка, роздратування з боку влади», - констатував політик.

Партія «Сила нації» заявила, що в таких умовах не залишається нічого іншого, як перейти до опозиції до уряду і напряму апелювати до суспільства. «Якщо влада не хоче чути голос розуму, то цей голос потрібно посилити багатотисячно», - заявив Андрій Пелюховський.

Він закликав до внутрішньої консолідації українців, що дозволить вистояти у війні, висловив надію на повну перемогу над ворогом, а також на швидку повоєнну відбудову української економіки.

«Україну потрібно рятувати не лише ід зовнішнього: а й від внутрішнього ворога, ім’я якому – слабка управлінська спроможність, некомпетентність, самозакоханість влади», - констатував лідер партії «Сила нації».