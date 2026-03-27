Київ розпочав реалізацію першочергових заходів, передбачених планом енергостійкості, для підготовки до наступної зими. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час сесії Київради.

«Сьогодні Київрада має ухвалити рішення про збільшення статутного капіталу «Київтеплоенерго» на 2,7 млрд грн. До цього ми вже передбачили понад 10 млрд грн з бюджету міста. І Київ розпочав реалізацію першочергових, передбачених планом енергостійкості, заходів із підготовки до наступного опалювального сезону», - повідомив Віталій Кличко.

Зокрема, за словами мера, планується встановлення 6 когенераційних установок (міні-ТЕЦ), які має передати місту Держагенство відновлення та розвитку інфраструктури.

«Також депутати повинні ухвалити рішення про прийняття з державної до комунальної власності столиці обладнання мобільної розподільної генерації тепло- та електроенергії. Йдеться про 6 модульних когенераційних установок. Їх має передати столиці Державне Агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Це важливі питання для міста! Київ уже готується до наступної зими, яка буде складною», - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що реалізація плану енергостійкості столиці потребує понад 60 млрд грн і відповідно підтримки держави, адже у міста таких грошей немає.

«На минулому засіданні ми ухвалили план енергостійкості столиці. Рішення підтримали 92 депутати. І завдання всіх — столичної влади, комунальників, енергетиків — реалізувати заходи цього плану. Зокрема, першочергові, необхідні для початку наступного опалювального сезону. Як ми говорили, масштаби столиці обумовлюють велику кількість заходів, видів і напрямків робіт. І, відповідно, їхню вартість. Ідеться про колосальні кошти. Загалом це понад 60 млрд грн. І кошти, які місто може виділити з бюджету, ми виділяємо. Але столиці обов'язково потрібна й підтримка держави: в фінансуванні, в допомозі обладнанням та іншими ресурсами», - зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що треба припинити політизувати питання енергостійкості Києва, адже мова йде про те, як кияни переживуть наступну зиму.

«Тому потрібно припинити політизувати питання енергостійкості! Зводити все до розмов: є план – немає плану. Треба говорити про конкретні речі, конкретні проєкти, допомогу. Й працювати спільно – всім гілкам влади, всім службам. Консолідувати й ефективно розподілити ресурси. Бо йдеться про те, як Київ, його мешканці пройдуть наступну зиму», - наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва. Віталій Кличко назвав рішення влади не допомагати столиці політично вмотивованим, адже план енергостійкості столиці був підготовлений заздалегідь та переданий на затвердження уряду.