Мер Києва Віталій Кличко в День Національної гвардії України вручив нагороди від столиці бійцям 1 корпусу «Азов» НГУ. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

«Сьогодні на початку засідання Київради вручив нагороди від столиці 11-ти військовослужбовцям 1-го корпусу «Азов» Національної гвардії України – відзнаки «Знак пошани» та медалі «Честь. Слава. Держава», - повідомив Віталій Кличко.

Мер подякував воїнам за героїзм та захист.

«Військові щодня виконують бойові завдання, ризикуючи життям заради того, щоб Україна була вільною та демократичною. Продовжують битися за наше європейське майбутнє! Дякуємо захисникам та захисницям за їх звитягу і героїзм! Та шануємо памʼять і подвиг полеглих Героїв», - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з бійцями Нацгвардії та представниками військових навчальних закладів і вручив їм нагороди від столиці.

Як відомо, 26 березня в Україні відзначається День Національної гвардії.