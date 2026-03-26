Старий Поділ міг втратити одну зі своїх найцінніших зелених локацій, але громада довела: голос мешканців сильніший за інтереси забудовників.

Історія Громадського саду на Притисько-Микільській, який волонтери роками створювали власними руками, виходить на новий рівень. Після гучної перемоги в судах активісти, депутати та представники міської влади зустрілися безпосередньо на місці, щоб вирішити головне питання — як назавжди захистити цей простір від бетону та перетворити його на сучасний європейський сквер. Розповідаємо, які зміни чекають на улюблене місце відпочинку подолян та чому цей кейс став прецедентом для всього Києва.

Юридична перемога: суди на боці дерев, а не бетону

Головною новиною зустрічі стало остаточне розв’язання питання власності на землю. Тривалий час над садом висіла загроза забудови через сумнівні реєстраційні схеми. Проте, завдяки спільним зусиллям громади та юристів, влітку 2025 року Подільський районний суд поставив крапку в цій суперечці, скасувавши нелегітимні права власності на ділянку.

Це рішення фактично вибило грунт з-під ніг тих, хто хотів перетворити зелену зону на черговий житловий комплекс. Тепер територія вільна від претензій приватних структур, що відкриває прямий шлях до отримання офіційного статусу скверу. Як зазначили учасники зустрічі, це була принципова боротьба за право дихати чистим повітрям у центрі міста.

Зелені легені Старого Подолу: позиція районної влади

Голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний під час обговорення підкреслив, що збереження екологічного балансу району є критично важливим. Історична частина Києва і так перевантажена забудовою, тому кожне дерево тут — на вагу золота.

За словами очільника району, мета влади зараз — забезпечити саду «юридичний імунітет». Це означає не просто залишити все як є, а пройти складний шлях оформлення документації, щоб Громадський сад став офіційною зоною відпочинку, яку закон захищатиме десятиліттями. Влада обіцяє, що цей простір належатиме кожному киянину, а не закритій групі осіб.

Європейський досвід у київському дворику

Особливістю Громадського саду є те, що він розвивається за кращими західними зразками урбаністики. Виконавчий директор ГО «Притисько-Микільська» Філіп Сміт представив стратегію, яка базується на сталому розвитку та повазі до природи.

Активісти бачать цей простір не просто як майданчик з лавками, а як живу екосистему. Міжнародна підтримка проєкту підтверджує, що Київ готовий до впровадження сучасних стандартів, де інтереси мешканців та екології стоять вище за комерційну вигоду. Громадський сад має стати місцем, де природа і місто існують у гармонії, створюючи комфортне середовище для спілкування та відпочинку.

Що далі: підготовка до статусу скверу

Наразі робоча група, до якої увійшли народна депутатка Ганна Бондар та голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, активно працює над підготовкою пакету документів. Наступний крок — офіційне закріплення за територією статусу скверу.

Кейс на Притисько-Микільській вже називають успішним прикладом того, як співпраця активних громадян, держави та міжнародних партнерів може давати реальний результат. Це сигнал для інших громад Києва: боротися за свій район можна і треба, а успіх залежить від єдності та професійного підходу.