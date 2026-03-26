У стінах Національної бібліотеки України для дітей відбулася подія, що розчулила країну до сліз та об’єднала сотні людей навколо спільної мети.

У День Національної гвардії юні читачі офіційно розпочали роботу над особливим подарунком для командувача НГУ, Героя України Олександра Півненка. Це не просто одяг, а справжній духовний щит, у який кожна дитина вплете свою молитву та вдячність за мирне небо. Поки на фронті тривають запеклі бої, у тилу маленькі українці беруть до рук голки, щоб створити символ незламності для людини, яка власноруч тримала оборону Харкова та Бахмута.

Герой нашого часу: чому обрали саме Олександра Півненка

Цьогорічний сезон проєкту особливий тим, що ініціатива пішла від самих військових. Представники Нацгвардії, вражені тим, як діти раніше створювали сорочки для Валерія Залужного та Василя Малюка, запропонували вишити оберіг і для свого харизматичного командувача. Олександр Півненко — постать легендарна. Це лідер, який сповідує людиноцентризм: він дбає про кожного бійця, модернізує озброєння та особисто відвідує найгарячіші точки фронту.

Під час заходу бібліотекарі розповіли про життєві рекорди генерала та його незламні принципи. Сам командувач завітав до бібліотеки наживо, щоб подякувати дітям. Його присутність стала для малечі найбільшим подарунком, надихнувши їх працювати ще старанніше.

Дитячі голоси та перші стібки: як створюється історія

Атмосфера в бібліотеці була наповнена теплом та щирістю. Виступ маленької Анастасії Шемоти з віршем «Весна не знала» та співанки дитячого колективу «Гармонія» не залишили байдужим жодного гостя. Допомагав дітям у підготовці музичних номерів відомий репер та нині військовослужбовець НГУ Артем Лоїк.

Після урочистостей почесні гості, серед яких були відомі меценати, продюсери та правозахисники, зробили перші символічні стібки на майбутній вишиванці. Це стало своєрідним благословенням на добру справу. Тепер у бібліотеці кипітиме робота — вперше в історії проєкту майстрині та діти вишиватимуть паралельно дві сорочки: для генерала Півненка та генерала Буданова, робота над якою вже триває.

Світовий рекорд та поштова марка: подвійне свято

Окрім старту вишивального сезону, день був багатий на інші визначні події. Прямо в залі бібліотеки сотні учасників долучилися до всеукраїнської ініціативи «Писанка Єднання». Бажаючих залишити свій слід у встановленні світового рекорду було стільки, що паперові сертифікати закінчилися в перші ж години.

Ще одним історичним моментом стала церемонія спецпогашення марки «Національна гвардія України. 12 років стійкості». Керівник Укрпошти Ігор Смілянський разом із Олександром Півненком поставили штемпелі на новому випуску, а примірник зі спецпогашенням командувач подарував бібліотеці на згадку про цей неймовірний день.

Долучитися може кожен: запрошення для громади

Організатори наголошують: цей проєкт належить усій громаді. Кожен, хто відчуває потребу підтримати наших захисників, може завітати до бібліотеки, взяти до рук нитку та вплести свій стібок у майбутню перемогу.

Це заклик до єднання поколінь — коли дитячі руки створюють захист для тих, хто тримає фронт. Приходьте з друзями, приводьте дітей, адже кожна ниточка в цій сорочці — це символ нашої віри в те, що добро обов’язково переможе темряву.