Поки країна виборює своє майбутнє на фронті, у високих кабінетах Києва назріває небезпечний застій.

Депутатка Київради Людмила Ковалевська відверто заговорила про глибоку політичну кризу, яка фактично «вимкнула» нормальну роботу Верховної Ради та Уряду. За її словами, час дилетантства та пошуку легких шляхів вичерпано. Що пропонує політикиня, аби державна машина нарешті почала працювати на повну потужність, та чому компроміс сьогодні — це не слабкість, а єдиний спосіб вижити?

Криза, яку неможливо ігнорувати



Україна сьогодні зіткнулася з ситуацією, коли ключові державні інституції втратили здатність ухвалювати швидкі та якісні рішення. Людмила Ковалевська зазначає, що проблема стала системною і зачіпає всі гілки влади.



«Політична криза в Україні вже давно стала комплексною. Сьогодні фактично паралізовані не лише парламент, а й уряд. А це означає, що держава не може працювати в повну силу саме тоді, коли країні найбільше потрібні відповідальність, рішення і дія», — констатує депутатка.

Кінець епохи «простих рішень»

На думку Ковалевської, головна помилка останніх років полягала у спробі керувати країною за допомогою зручних, але недієвих гасел. Вона переконана, що після шести років «імітації» настав момент істини, коли політикам доведеться дорослішати.

«Після шести років імітації простих відповідей час переходити до складних, але необхідних рішень. До реального пошуку компромісів. Бо іншого шляху для держави, яка воює і бореться за своє майбутнє, просто немає», — наголошує вона у своєму дописі.





Рецепт виходу: широка коаліція

Замість політичної війни «всіх проти всіх», Ковалевська пропонує повернутися до азів демократії — діалогу. Виходом із глухого кута вона бачить об’єднання різних політичних сил навколо національних інтересів, а не партійних рейтингів.

«Вихід є, але він не в простих і зручних формулах. Потрібно повернутися до базових принципів політики — вміння чути опонентів, шукати компроміси і домовлятися заради держави. Я переконана: Україні потрібна широка парламентська коаліція, до якої увійдуть депутати з різних політичних сил», — заявляє Людмила Ковалевська.

На її переконання, єдиним критерієм для такого об'єднання має бути професіоналізм та здатність брати на себе відповідальність за долю країни у найважчі часи.