Уявіть себе господарем великого саду, де хтось потайки спиляв найкращі дерева, а ви навіть не помітили.

Саме така ситуація сталася в одному з лісництв Житомирщини, де комунальне підприємство буквально «прогледіло» масштабну вирубку. Державні екоінспектори мовчати не стали і пішли до суду. Після тривалих суперечок Феміда поставила крапку: за лисі плями в лісі доведеться платити величезні гроші. Розповідаємо, як недбалість лісівників обійшлася бюджету підприємства у мільйонний штраф.

Перевірка, що викрила «голі» ділянки

Все почалося ще влітку 2021 року. Тоді інспектори Поліського округу навідалися з перевіркою до Забілоцького лісництва (це частина «Радомишльського лісгоспу АПК»). Картина була невтішна: замість густих насаджень фахівці виявили свіжі пні.

Інспектори буквально з рулеткою в руках обміряли кожен зріз, щоб підрахувати масштаб катастрофи. Коли всі цифри звели докупи, сума збитків за незаконно зрубані дерева шокувала — 1 750 529 гривень.

Судова епопея: лісгосп намагався заперечити, але марно

Екоінспекція висунула вимогу: платіть за шкоду довкіллю. Проте підприємство не поспішало розставатися з грошима. Справа дійшла до Господарського суду Житомирської області. Логіка інспекторів була простою: якщо ви взяли ліс під охорону, то ви і відповідаєте за кожне дерево. Якщо його зрубали — значить, ви погано охороняли.

Суд підтримав цю позицію. Лісгосп спробував оскаржити рішення в апеляції, сподіваючись на інший вердикт, але й там судді були непохитні: закон один для всіх, і збитки мають бути відшкодовані.

Позиція контролюючого органу: відповідальність за бездіяльність

Очільник екоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський пояснює, що ліс — це не просто дрова, а ресурс, який відновлюється десятиліттями.

«Постійні лісокористувачі несуть відповідальність за те, як вони бережуть ліс. Якщо через бездіяльність працівників або погану охорону дерева нищать — підприємство має платити», — підкреслив Медведовський.

Він також додав, що зараз справу передають виконавчій службі, яка примусово стягне ці 1,7 млн гривень з рахунків лісгоспу.

Що далі?

Поки лісгосп готується платити гроші, правоохоронці продовжують шукати тих, хто безпосередньо тримав пилу в руках. Відкрито кримінальне провадження, тривають експертизи. Тож, крім фінансового удару по підприємству, на самих «чорних лісорубів» чекає ще й особиста відповідальність перед законом.