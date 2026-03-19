Школа — це не лише уроки та оцінки, а й простір, де кожна дитина має почуватися захищеною.

У Житомирі дорослі вирішили піти на сміливий експеримент: довірити захист прав учнів самим учням. Проєкт Шкільний омбудсман, який стартував минулого року, вже охопив двадцять навчальних закладів міста і готується до масштабного розширення. Як працює скринька довіри, з якими бідами підлітки йдуть до своїх обраних представників та чому ця ініціатива невдовзі з’явиться у кожному куточку області — розповідаємо у нашому матеріалі.

Довіра як фундамент: хто такий шкільний омбудсман

Коли у дитини виникає конфлікт або вона відчуває несправедливість, їй не завжди легко піти до вчителя чи директора. Саме тому в житомирських ліцеях з’явилася особлива роль — шкільний омбудсман. Це не призначений зверху чиновник, а обраний представник самої учнівської спільноти. Його головна місія — бути містком між дітьми та адміністрацією, допомагати вирішувати суперечки та стежити, щоб права кожного учня поважали.

На сьогодні проєкт уже активно діє у двадцяти ліцеях міста. Це заклади під номерами 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33 та 36. Тут поняття справедливість перестало бути просто словом із підручника і стало щоденною практикою.

Скринька довіри та реальні справи: досвід восьмого ліцею

Сьогодні, 19 березня, до учнів восьмого ліцею завітав особливий гість — Представник Уповноваженого у Житомирській області Юрій Погодицький. Головною темою розмови стали не сухі параграфи законів, а реальне життя школи.

Місцева шкільна омбудсманка Вікторія Лінчук поділилася власним досвідом. Виявляється, діти звертаються до неї з дуже різними питаннями: від особистих непорозумінь до серйозних зауважень щодо навчального процесу. Для тих, хто соромиться сказати про проблему вголос, у закладі працює скринька довіри. Туди можна кинути анонімне повідомлення, і Вікторія разом із наставниками допоможе знайти вихід із ситуації, зберігаючи таємницю автора.





Масштабування на всю область та студентство

Успіх житомирських ліцеїстів надихнув ініціаторів проєкту на наступний великий крок. Юрій Погодицький під час зустрічі повідомив новину, на яку чекали багато громад: цього року інститут шкільного омбудсмана запрацює по всій Житомирській області. Більше того, ініціатива виходить на новий рівень — незабаром у вищих навчальних закладах та коледжах з’являться студентські омбудсмани.

Це означає, що молодь отримує реальний інструмент впливу та вчиться демократії не за партою, а захищаючи власні інтереси. Коли дитина знає, що її почують, вона росте вільною та впевненою у собі людиною, здатною відстояти правду в будь-якій життєвій ситуації.