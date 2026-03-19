На Полтавщині екологи під час чергового рейду перехопили судно, екіпаж якого вирішив перетворити заповідну зону на джерело легкої наживи. Десятки заборонених сіток та сотні кілограмів риби — таку ціну ледь не заплатило довкілля за жадібність порушників. Хто стоїть за цим промислом і яке покарання чекає на «піратів» Полтавського району — читайте в нашому матеріалі.

Рейд у заповідних плавнях

Подія розгорнулася 18 березня в акваторії Кам’янського водосховища. Це місце поблизу села Орлик входить до складу ландшафтного парку «Нижньоворсклянський», де природа має бути недоторканною. Проте під час патрулювання інспектори Центрального округу помітили промислове судно, яке займалося зовсім не легальним виловом.

На борту корабля перебували особи, які замість дозволених знарядь використовували 10 великих мисинових сіток. Таке оснащення діє як смертельна пастка для всього живого у воді, не залишаючи рибі жодного шансу на виживання чи розмноження.

Ціна зухвалості: 700 тисяч гривень збитків

Хоча на перший погляд кількість сіток може здатися невеликою, шкода від їхнього використання в заповідній зоні виявилася колосальною. Фахівці екоінспекції провели попередні розрахунки: лише один такий вихід у море обійшовся державі у понад 700 тисяч гривень.

Ці гроші — це не просто штраф, а оцінка втрат, які поніс рибний фонд України. Тепер порушникам доведеться не лише відповідати перед законом, а й, імовірно, компенсувати ці чималі суми до бюджету.