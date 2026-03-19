На сьогодні 9 мільйонів пенсіонерів отримують пенсійні виплати, нижчі цього рівня, що є знущанням з літніх людей, які усе своє життя працювали на країну.

«Менше, ніж 7241 гривню з наступного кварталу виплачувати пенсіонерам не можна. Те, що платять 2595 гривень – це свідоме знищення пенсіонерів. Чим покрити цей дефіцит ресурсів? Я вам скажу. Перше, нам треба негайно припинити спекуляцію на бюджетних коштах, таку як кешбек. Він не допомагає людям, він дає можливість на замовлення олігархії збирати інформацію про ринок. Коли людина погоджується на отримання кешбеку, одразу видно, що вона купує, за скільки вона купує, який попит ринку», – наголосила Юлія Тимошенко під час ефіру на «Українському радіо».

Відповідна постанова про необхідність бюджетних змін була внесена депутатами «Батьківщини» ще в січні. Лідерка «Батьківщини» називає заниження розміру мінімальної пенсії порушенням законів та конституційних прав.

«Ми внесли постанову Верховної Ради про перегляд бюджету по пенсіях і вимагаємо ситуацію з мінімальними пенсіями виправити. І збиратимемо підписи під петицією, де ми будемо вимагати від президента, уряду, Верховної Ради припинити сплачувати людям пенсію, менше мінімального прожиткового рівня. Ганьба, що понад 9 мільйонів пенсіонерів отримають менше мінімального прожиткового рівня. Цей показник рахується в Україні за законом, і ніколи в житті не може він бути менший, ніж мінімальна пенсія або мінімальна заробітна плата. А реально людям сьогодні платять 2595 гривень мінімальну пенсію. На це неможливо вижити. Це суперечить абсолютно всім елементам захисту життя людини», – підсумувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, раніше заступник лідерки «Батьківщини» Валерій Дубіль наголосив, що виплати людям похилого віку вже давно не встигають за стрімким здорожчанням життя: «Ціни на все виросли в рази, а пенсії залишилися майже на місці. Те, що влада називає “підвищенням”, люди на собі не відчули — ці копійки миттєво з’їдають дорогі продукти. Влада має припинити ігнорувати пенсіонерів і нарешті знайти кошти на відповідні вартості життя виплати».