Мер Києва Віталій Кличко на саміті Європейської народної партії в Брюсселі закликав політиків з понад 40 країн продовжувати закупівлю зброї для України, а також не послаблювати санкції проти Росії. Про це він написав у себе в телеграм-каналі.

«Із європейськими політиками говорю про подальшу підтримку та посилення допомоги Україні. Сьогодні критичний момент. І, попри гостру ситуацію на Близькому Сході, європейці не повинні забувати, що доля безпеки Європи вирішується на фронтах війни в Україні. Тому дуже важливо не послаблювати санкції проти росії. І продовжити закупівлю зброї за рахунок європейського фінансування. Задля того, щоб Україна вистояла у виснажливій війні. І ми вдячні партнерам, які беруть активну участь у цьому процесі», - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що на саміті ЄНП багато говорили про необхідність подальшої підтримки України у боротьбі з агресором.

«Європейські політики на 50-річчі ЄНП в Брюсселі багато говорили про майбутнє Європи, яке неможливе без вільної і демократичної України. Та про необхідність подальшої підтримки боротьби українського народу», - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, на цьому тижні мер Києва на запрошення міжнародних партнерів бере участь у заходах до 50-річчя Європейської народної партії в Брюсселі, де зібралися лідери європейських держав і урядів, представники інституцій ЄС та політики з різних країн. ЄНП — найбільша політична сила Європи, яка об’єднує більше 80 партій із понад 40 держав. Партія «УДАР Віталія Кличка» є асоційованим членом ЄНП в Україні.