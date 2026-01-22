Дефіциту базових продуктів харчування в жодному з регіонів країни наразі немає.

Про це повідомив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький в ефірі «Суспільного», коментуючи вплив енергетичних обмежень на продовольчу безпеку.



«Станом на сьогодні продовольства в Україні достатньо. Врожай зібраний у повному обсязі. Виробники працюють стабільно, наявні запаси і ресурси дозволяють повністю забезпечувати внутрішнє споживання. Дефіциту по жодній з основних продуктових позицій немає», - наголосив Тарас Висоцький.

За його словами, навіть в умовах тимчасових відключень електроенергії рівень виробництва критично не знижується. Можливе скорочення в межах 5–7%, що не впливає на загальну забезпеченість ринку.

Заступник Міністра підкреслив, що для оперативного реагування на можливі екстрені ситуації при Мінекономіки працює штаб із продовольчої безпеки, який координує взаємодію з виробниками, торговельними мережами та іншими службами. У разі надзвичайних ситуацій передбачено залучення ресурсів ДСНС для короткострокового резервного енергоживлення підприємств, що виробляють базові продукти харчування.

Щодо цінової ситуації, Тарас Висоцький відзначив, що державне регулювання на період воєнного стану продовжує діяти. Зокрема, максимальна торговельна націнка на соціально значущі продукти – хліб, молочну продукцію, м’ясо, яйця, цукор, олію – обмежена та перебуває під постійним контролем.

У Мінекономіки наголошують: держава має достатні резерви й інструменти, щоб не допустити перебоїв із постачанням продовольства та зберегти його доступність для громадян навіть в умовах енергетичних викликів.