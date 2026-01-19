У разі можливих перебоїв з електропостачанням система охорони здоров’я столиці працюватиме за заздалегідь затвердженим планом реагування. Медична допомога киянам надаватиметься безперервно.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я міста Києва Тетяна Мостепан.

«Місто заздалегідь підготувалося до різних сценаріїв. У разі відсутності електропостачання медична система Києва продовжить роботу за чітко відпрацьованими протоколами. Для нас принципово важливо зберегти безперервність медичної допомоги», — зазначила вона.

За її словами, у кожному районі міста працюватимуть чергові кабінети центрів первинної медико-санітарної допомоги. У разі відсутності інтернет-зв’язку прийом пацієнтів здійснюватиметься без електронного запису — з використанням паперових медичних карт, журналів обліку та направлень. Лікарі також виписуватимуть паперові рецепти.



«Навіть за відсутності зв’язку пацієнти зможуть звернутися до лікаря та отримати необхідну допомогу. Ми передбачили паперовий формат роботи, щоб не допустити зупинки процесів», — наголосила Мостепан.

Консультативно-діагностичні центри функціонуватимуть у спрощеному режимі. У них надаватиметься медична допомога при травмах і пораненнях, проводитимуться перев’язки, малі хірургічні втручання та обстеження за медичними показами.

«Це дозволяє зменшити навантаження на стаціонари й зосередити лікарні саме на пацієнтах з невідкладними станами», — пояснила очільниця департаменту.

Міські лікарні працюватимуть у посиленому режимі. Буде забезпечено безперебійну роботу приймальних відділень, операційних і реанімацій, а також наявність кисню, необхідного обладнання, медикаментів і резервного електроживлення.

Окрім цього, у кожному районі столиці визначені чергові аптеки із запасом життєво необхідних лікарських засобів.

«Пацієнтам із хронічними захворюваннями радимо завчасно отримати рецепти на постійні препарати, щоб уникнути ризиків у разі ускладнення ситуації», — зазначила Тетяна Мостепан.

Окрема увага приділятиметься людям похилого віку, особам з інвалідністю та пацієнтам із хронічними захворюваннями. Медичні й соціальні служби міста працюватимуть у тісній взаємодії, щоб забезпечити доступ до необхідної допомоги.

«Усі дії закладів охорони здоров’я чітко регламентовані. Це дозволяє системі залишатися керованою та ефективною навіть у складних умовах», — підсумувала директорка Департаменту охорони здоров’я Києва.