Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України у 2025 році знищив міф про непереможність російського ППО. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що у фокусі операцій «Альфи» опинилися ключові елементи російської ППО, які забезпечують захист стратегічних об’єктів. “Далекобійні удари українських спецпризначенців по ешелонованій системі протиповітряної оборони рф призвели до знищення та виведення з ладу засобів ППО орієнтовною вартістю близько $4 млрд. Це цілеспрямоване «мінусування» кістяка ППО. І саме СБУ підірвала міф про «непробивну» ППО: російська пропаганда роками вибудовувала образ технологічної переваги. «Альфа» СБУ в 2025 році остаточно його зруйнувала”, - вважає політолог.

Екс-нардеп акцентує, що мова йде про системний результат, а не разовий успіх. “Такі удари дали змогу пробити стабільні коридори в обороні противника та забезпечити безпечні маршрути для українських далекобійних дронів. Це, у свою чергу, дозволяє розширити глибину уражень — по військових базах, по НПЗ, по складах, аеродромах і логістичних вузлах у тилу ворога. Таким чином, кожен знищений комплекс ППО працював не лише «в мінус» російській обороні, а й «в плюс» українським наступальним можливостям. Завдання наших ударів по рф полягає у економічному виснаженні противника. І роль СБУ в цьому процесі без перебільшення ключова”, - пише Черненко.

“Слід відзначити, що в цьому результаті є важливий внесок екс-керівника «Альфи» Євгенія Хмари. Сьогодні він – тимчасово виконує обовʼязки Голови СБУ. І, очевидно, збереже темп спецоперацій, фундамент яких закладав ще Василь Малюк. І вже перші тижні нового року демонструють, що кількість точних далекобійних ударів від СБУ по противнику буде тільки наростати”, - резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що за 2025-й рік далекобійні удари Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України призвели до знищення та виведення з ладу засобів ППО орієнтовною вартістю близько $4 млрд.