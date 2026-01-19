Війна в Україні – це не лише зруйновані будинки, а й тиха катастрофа для нашої природи: забруднені річки, отруєне повітря та заміновані ліси.

Щоб ефективно боротися з цими наслідками та змусити агресора платити за кожне пошкоджене дерево, українським екологам потрібні не лише старі методи, а й сучасні технології. Саме тому з 13 по 15 січня 2026 року фахівці Держекоінспекції пройшли інтенсивне навчання під егідою ОБСЄ.





Новий рівень контролю: війна та цифровізація

Три дні поспіль українські та міжнародні експерти ділилися досвідом, як оцінювати стан довкілля там, де неможливо пройти пішки через міни або обстріли. Головний акцент зробили на дистанційному зондуванні. Тепер інспектори навчатимуться використовувати супутникові знімки та дані з дронів, щоб бачити реальну картину екологічного лиха в режимі реального часу. Це допоможе не просто зафіксувати збитки, а створити надійну базу даних для майбутнього «зеленого» оновлення країни.

Європейська точність у кожній пробі води

Ми часто чуємо про забруднення річок, але наскільки ці дані є точними? На тренінгу особливу увагу приділили методам відбору проб води та аналізу викидів в атмосферу. Україна активно переходить на європейські та міжнародні правила метрології. Це означає, що результати перевірок нашої екоінспекції будуть визнаватись у світі, а будь-які маніпуляції з цифрами забруднювачів стануть неможливими.

Чому це важливо для пересічних українців?

За складними термінами типу «інституційна спроможність» стоять цілком реальні речі, які стосуються кожного:

Справедливість: Чим точніше інспектори зафіксують збитки, тим більша ймовірність того, що Україна отримає репарації за екоцид.

Здоров'я: Нові стандарти моніторингу повітря та води дозволять вчасно виявляти небезпеку та попереджати людей.

Майбутнє: Повоєнна відбудова має бути «зеленою», щоб ми не просто відбудували заводи, а зробили їх безпечними для навколишнього середовища.

Команда однодумців

До організації навчання приєдналися офіс Координатора ОБСЄ, Міністерство економіки та довкілля України. На відкритті заступник Міністра Ігор Зубович та голова екоінспекції Олександр Субботенко наголосили: знання це теж зброя. Отримані навички допоможуть інспекторам реагувати швидше на екологічні ризики та професійно захищати українську природу.

Цей тренінг лише один із кроків у великій реформі. Екологічний контроль в Україні стає прозорішим, технологічнішим і, головне, наближеним до кращих світових стандартів.