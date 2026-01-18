Сімейна психотерапевтка Світлана Арефнія пояснила, що людина може зайти в самоізоляцію з різних причин, а щоб вийти з цього стану, насамперед потрібно виявити їх і почати діяти, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Питання до людини, чому вона обирає ізоляцію. Що з нею? Що з нею відбувається? Можливо, недовіра. Можливо, очікування якісь: я хочу, щоб хтось прийшов і мене рятував сам, спитав, як я, а якщо ніхто не питає, то і я не буду нікого ні до кого йти. Сором може бути. Тобто там є якісь причини, які змушують людину залишатись в цій ізольованій позиції», – зазначає Світлана Арефнія.

За словами психотерапевтки, перший крок у такій ситуації – це сісти і чесно написати, що вас зупиняє від того, щоб звернутись до когось по допомогу: відсутність бажання чи можливостей, гордість чи сором, переживання чи страх. Тобто, пояснює вона, спершу треба чесно відповісти собі на це питання, а далі у другій колонці написати, що ви хочете з цим зробити, а у третій – що вже сьогодні можете з цим зробити.

«І це буде самодопомога, щоб вийти з цього стану. Тому що ви рефлексуєте, що з вами не так, чому ви обираєте саме такий шлях? Ви шукаєте самі, як вийти з цього шляху. Ви розумієте. І це питання емоційного інтелекту, те, що зараз дуже актуально і підіймається. Емоційний інтелект, розуміння, усвідомлення своїх емоцій», – пояснює Світлана Арефнія.

