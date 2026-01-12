Керівниця Департаменту охорони здоров’я м. Києва Тетяна Мостепан розповіла про ситуацію в лікарні швидкої допомоги в ніч обстрілу 9 січня

Через технічний збій автоматика основного потужного генератора не спрацювала на запуск, але фахівці задіяли мобільні генератори для живлення критичних вузлів.

У ніч масованої ворожої атаки 9 січня Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги працювала у посиленому режимі, попри обстріли та тимчасове знеструмлення.

Про це повідомила керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан, коментуючи запити журналістів і обговорення в соціальних мережах щодо роботи лікарні тієї ночі.

За її словами, починаючи з 01:50 до закладу почали доставляти перших постраждалих бригади екстреної медичної допомоги. Прийом пацієнтів тривав безперервно — о 02:20, 03:05 та надалі.

О 03:18 унаслідок пошкодження інфраструктури лікарня залишилася без міського електропостачання.

«У таких ситуаціях усе вирішують підготовка і чіткі дії. У нас є протоколи, і вони спрацювали ефективно», — наголосила Мостепан.

У момент знеструмлення все критично важливе обладнання — апарати штучної вентиляції легень, монітори та системи життєзабезпечення — автоматично перейшло на резервне живлення від акумуляторів.

«Жоден прилад не вимкнувся. Життєзабезпечення не переривалося. Жоден пацієнт у реанімації чи на операційному столі не залишився без допомоги», — підкреслила керівниця департаменту.

Водночас через технічний збій автоматика основного генератора потужністю 400 кВт не спрацювала на автоматичний запуск. За словами Мостепан, фахівці оперативно задіяли мобільні генератори для живлення критичних вузлів лікарні.

Вона наголосила, що малі генератори працювали виключно на відкритих майданчиках із відведенням вихлопів назовні, а живлення подавалося через спеціальні подовжувачі. Загрози для пацієнтів і персоналу не було.

Близько 03:40 технічна служба лікарні спільно з рятувальниками ДСНС, які оперативно прибули на виклик, запустили основний генератор у ручному режимі. Надалі лікарня повністю працювала автономно до 10:00 ранку, коли було відновлено міське електропостачання.

«Увесь цей час обладнання в реанімації працювало безперебійно. Життю та здоров’ю пацієнтів нічого не загрожувало. І саме в такій ситуації особливо прикро бачити, як у мережі з’являється неправдива інформація. Маніпулятивні повідомлення, які зараз поширюють у соцмережах, не додають сил нашим медикам. Це люди, які працюють 24/7 на межі можливостей. Які під час жорстокої війни, під звуки вибухів, рятують життя киян. А часом, на жаль, і самі віддають власне життя», — зазначила Мостепан.