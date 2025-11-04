Юлия Тимошенко предложила реальный механизм как увеличить доходы бюджета на 175 миллиардов гривен. Бюджетный комитет и парламент ее единодушно поддержали.

Сейчас это предложение парламент передал правительству.

Предложение реалистично, и если оно будет учтено Правительством, это позволит на следующий год увеличить денежное довольствие военным, поднять заработные платы медикам, педагогам и ученым, а также повысить минимальные пенсии пенсионерам.

«Средства есть, поэтому теперь все зависит от Правительства» , – подчеркнула лидер «Батькивщины».

Напомним, Юлия Тимошенко считает непрофессиональным и безнравственным во время войны возвращать суррогатный «долг» Украины собственному Национальному банку.

Этот причудливый "долг" образовался вследствие передачи Нацбанком Правительства эмиссионных денег в качестве кредита под гигантские проценты.

Это не просто непрофессионально и безнравственно, это требует возбуждения уголовного дела и расследования.

Предварительно предоставленная и уже давно израсходованная эмиссия теперь возвращается как долг государства своему же Нацбанку под огромные проценты. То есть правительство вместо того, чтобы тратить собранные налоги на защиту страны, перекачивает их в Нацбанк, а Нацбанк сливает эти деньги коммерческим банкам через депозитные сертификаты. Тимошенко утверждает, что это афера в 175 миллиардов гривен. Именно столько заложили в бюджете на следующий год для осуществления этой сделки.

Юлия Тимошенко предложила либо списать, либо реструктуризировать этот долг на пятьдесят лет. А 175 миллиардов гривен направить в защиту государства и людей.