Враг изменил тактику ударов по энергетической инфраструктуре, поэтому украинцам следует готовиться к очень сложной зиме. Об этом заявила депутат Киевсовета Людмила Ковалевская.

Конца полномасштабной войны пока не видно на горизонте, поэтому Украине следует создавать такую ​​энергетическую инфраструктуру, которая нивелирует все попытки врага погрузить страну в темноту.





" Сколько будет длиться война? Очень долго. Нам нужно создавать такую ​​инфраструктуру, которая позволит нам выживать в любых условиях. Когда создана такая распределительная генерация, даже если выбивается одна электростанция небольшая, вторая, третья – это не влияет на общую систему ", - отметила нардеп.

Ковалевская заявила, что Россия кардинально изменила тактику ударов. Если раньше враг бездумно атаковал всем имеющимся вооружением, то сейчас каждый удар по энергетике продумывается до мельчайших деталей. Это увеличивает риск блекаутов.





" Сейчас россияне подошли уже к этому вопросу с научной точки зрения. Если первые два года они просто использовали военную мощь свою и били по всему что только можно, то сейчас, я так понимаю, они уже советуются со своими энергетиками и очень квалифицированно и правильно выбивают те части, которые действительно могут привести к блекауту ", - пояснила Людмила.

Депутат подчеркнула, что на фоне новой тактики ударов всем украинцам следует готовиться к сложной зиме и, по возможности, иметь альтернативные источники энергии, такие как генераторы или зарядные станции.