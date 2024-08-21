Тарологиня Юлия Максимуза сделала расклад и сообщила, что лукашенко имеет с путиным очень мощные договоренности, от которых хочет избавиться, но которые не сможет разорвать до конца жизни.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Белорусских военных действительно разместили у границ или это не белорусы, а россияне?

Это две армии. Двойка жезлов. Две. И такие, и такие. Карта Сила – ФСБ, ну, силовики. Это две силовые структуры. Я не могу сказать, что это только те или иные. Это точно не одни белорусы. А за ними стоит одна структура, они давно соединены. Это, наверное, как бывший Советский Союз, потому что Шестерка кубков – это всегда семейная такая история, давно знакомая. То есть это и те, и другие.

Чего Лукашенко опасается? Такими заявлениями он очень прямо хочет закончить войну, денансификацию… Он боится, что на территории Беларуси будет повторение Курска?

Он боится быть изгоем, он – хитрое создание, и он реально боится военных действий, да, абсолютно. Он боится, что начнут из Беларуси уезжать, эмигрировать, совершенно точно он боится этого, не хочет. Поэтому он скачет туда-сюда.

Он забрасывает удочки о том, что он скоро уйдет, и он готовит наставника. И я спросила, а почему так вдруг столь активно он начал об этом говорить? И вот мне показало: понимаете, у него столь сильное сцепление с путиным, он так хотел бы это уже разорвать, и он не может. Там такие мощные договоренности, мне показало, что до конца своей жизни он их не разорвет.

Для него вариант – пойти, чтобы кто-то был, тот, у кого нет этих договоренностей, и это типа развязывает руки Беларуси.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, почему Лукашенко вдруг призвал к миру.

Также Politeka писала о том, что Фрейн рассказала об эффективности украинского ПВО: «Здесь будет нормальный купол».