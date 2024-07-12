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Прифронтовые госпитали получили критическое оборудование от БФ молодежной инициативы «Надежда» и меценатов
Только за последнюю неделю 20 дорогостоящих швейцарских аппаратов Easy Pulse Schiller для безотлагательных реанимационных действий получили прифронтовые больницы Донецкой области, Харьковщины, а также Запорожской и Днепропетровской областей.
Гуманитарная миссия стала возможна благодаря партнерству Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» с меценатами Алексеем Омельяненко и Анатолием Шкрибляком Budhouse Group.
«Наша миссия – спасать жизнь. Мы системно передаем критическую медицину в соответствии с запросами госпиталей. Я поддерживаю связь с военными медиками, чтобы оперативно передавать оборудование, которое реально помогает раненым бойца вернуться к жизни в прямом смысле слова. Я очень уважаю медиков, особенно тех, кто сейчас работает на «горячих точках». Всегда в контакте с руководством медицинских сил. Мы тесно сотрудничаем со всеми прифронтовыми госпиталями, мы живем благодаря нашим защитникам и защитницам. Поэтому должны делать все, чтобы у медиков были все инструменты для спасения раненых», — заявил первый заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы «Надежда» Валерий Дубиль.
Он поблагодарил партнеров за поддержку медицинской отрасли Украины и помощь в реализации важных благотворительных инициатив.
«Один аппарат — сотни спасенных жизней юношей и девушек защитников. Этот дорогостоящий портативный автономный прибор обеспечивает качественный косвенный массаж сердца с постоянной частотой и глубиной компрессий для эффективной дефибрилляции. Я благодарю наших защитников! Я благодарен всем медикам, которые самоотверженно и жертвенно работают ради победы. Я благодарю наших партнеров, благодаря которым эта миссия стала реальной», — добавил он.