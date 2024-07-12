Только за последнюю неделю 20 дорогостоящих швейцарских аппаратов Easy Pulse Schiller для безотлагательных реанимационных действий получили прифронтовые больницы Донецкой области, Харьковщины, а также Запорожской и Днепропетровской областей.

Гуманитарная миссия стала возможна благодаря партнерству Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» с меценатами Алексеем Омельяненко и Анатолием Шкрибляком Budhouse Group.

«Наша миссия – спасать жизнь. Мы системно передаем критическую медицину в соответствии с запросами госпиталей. Я поддерживаю связь с военными медиками, чтобы оперативно передавать оборудование, которое реально помогает раненым бойца вернуться к жизни в прямом смысле слова. Я очень уважаю медиков, особенно тех, кто сейчас работает на «горячих точках». Всегда в контакте с руководством медицинских сил. Мы тесно сотрудничаем со всеми прифронтовыми госпиталями, мы живем благодаря нашим защитникам и защитницам. Поэтому должны делать все, чтобы у медиков были все инструменты для спасения раненых», — заявил первый заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы «Надежда» Валерий Дубиль.