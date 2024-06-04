Свежие данные представительства ООН в Украине и ювенальных прокуроров, сделанные к Международному дню защиты детей, шокировали общество. Более 600 детей убитыми и 1420 ранеными принесла война России в Украине, а взрослых людей убитыми и ранеными более 25 000 и все эти трагедии произошли вдали от ведения боевых действий на подконтрольных правительству Украины территориях. Реальные цифры, говорится в заявлении представительства ООН, гораздо больше .

Бездействие, безответственные решения и действия чиновников, должностных лиц стоят детям их жизней, лишают их безопасности и будущего.

Мы провели очередное журналистское расследование и установили, что эти трагедии можно было предотвратить, если бы население вовремя было уведомлено соответствующими системами оповещения о воздушных тревогах, ракетных обстрелах и у людей было время скрыться в укрытиях гражданской защиты.

Конституция Украины регламентирует безопасность граждан. Ряд законов, подзаконодательных актов устанавливает механизм гражданской защиты населения. Президент Украины, правительство, чиновники, должностные лица в государстве должны соблюдать эти законы и это сохранило бы человеческие жизни. Но это все на бумаге, а в жизни по-другому. Именно отсутствие современных систем оповещения разного уровня, от общегосударственной и заканчивая местными, приводит к трагедиям – гибели, ранениям людей, детям.

Наши граждане и сном и духом не слышат, что к их несчастью может внезапно прилететь ракета, шахед, авиабомба. Еще семь лет назад правительство разработало ряд постановлений, распоряжений по созданию систем оповещения, но за эти годы чиновники тратили бюджетные средства на все, кроме на меры, которые обеспечили и обеспечивали гражданскую защиту населения.

Обеспечение жизни и здоровья наших граждан должно быть приоритетным направлением государства и все меры должны делаться на их обеспечение.

Третий год подряд во время войны средства на создание систем оповещения государство не выделяет. Мы сами себя, своих детей, родителей не можем защитить. Гибель, ранение людей вызывают большой резонанс в обществе, но никто не задумывается, как предотвратить эти трагедии.

Еще до войн народные депутаты создали Межфракционное депутатское объединение «За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины», которое начало заниматься причинами отсутствия в государстве систем оповещения.

При отсутствии денежных средств в государстве, хотя на конец 2023 года остатки денег в государственном и местном бюджетах, составляли около 60 миллиардов гривен, депутаты обратились к Президенту Украины, правительству, правительствам стран мира, которые помогают Украине в войне против российского агрессора по содействию привлечению денежных средств средств для создания систем оповещения.

В отличие от руководства государства представители правительств иностранных государств подтвердили возможность предоставления средств, в случае обращения к ним правительства Украины. С 2023 года правительство нашей страны этого не сделало и государство не получило около 350 млн $ международной помощи. Каждый день мы слышим популистские заявления наших государственных деятелей, которые нам не дают или мало дают денег.

Межфракционное депутатское объединение "За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины" по сегодняшний день штурмует обращениями Президента Украины, правительство, СНБО в вопросе выделения из государственного бюджета и привлечения международных средств на внедрение систем оповещения. Областные администрации в своих обращениях к правительству также требуют денежной помощи на внедрение систем оповещения, ведь выполнить требования законов, постановлений, распоряжений, можно если будут средства.

Генеральная прокуратура, другие правоохранительные органы страны на депутатские обращения отреагировали и уже возбужден ряд уголовных производств в отношении чиновников, должностных лиц, отвечающих за гражданскую защиту населения. Дальнейшая работа генеральной прокуратуры – это установление причины отсутствия денежных средств на внедрение систем оповещения, деятельность/бездействие должностных лиц центральных и местных органов исполнительной власти, которое привело к тому, что в бюджете страны не были предусмотрены за последние семь лет денежные средства на внедрение систем оповещения. Именно правоохранительные органы должны установить почему и как гибнут и ранятся люди в населенных пунктах вдали от фронта и как это предотвратить.

Уже сегодня чиновники, другие должностные лица, отвечающие за гражданскую защиту населения, должны понимать, что спасти жизнь мирных граждан можно путем создания систем оповещения.

Не каждый рядовой гражданин знает, что в Законе Украины – Кодексе гражданской защиты отмечено, что денежные средства должны предусматриваться в бюджете государства на создание систем оповещения и финансироваться из государственного и местных бюджетов, а также привлечение международной помощи.

Мы задаем вопрос к Президенту Украины, правительству дать ответ обществу, народу Украины, детям, пожилым людям, когда в государстве начнут выполняться Законы Украины и их выполнение спасет жизнь и здоровье граждан.

Когда правительство выделит средства из государственного бюджета, привлечет международную финансовую помощь для создания систем оповещения?

Сколько еще должно погибнуть людей, получить ранения, чтобы Президент Украины, Премьер-министр Украины (Председатель государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС) приняли разумное, взвешенное решение?

Общество, мы журналисты, озабочены ситуацией и будем тщательно следить за развитием событий в вопросе гражданской защиты населения, его безопасности.