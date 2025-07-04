«Украинские военные уже завтра столкнутся с острой несправедливостью со стороны властей и общества. Гражданская, мирная жизнь приведет к главному: люди, защищавшие Отечество, проливали кровь и были готовы отдать свою жизнь, начнут искать свое место в новых условиях – им придется искать работу, заработки, зная, что экономика разрушена, а у государства нет средств. Они захотят открыть бизнес и столкнутся с банальной коррупцией и вымогательством. Они будут хотеть банальной благодарности со стороны государства, но столкнутся с холодом и безразличием со стороны бюрократии. И наша задача – поддержать наших воинов и ветеранов, дать им возможность адаптироваться к новой жизни», – заявил глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский во время пресс-конференции в информационном агентстве «Укринформ».

Основной темой мероприятия был вопрос социального обеспечения военнослужащих, которые сегодня мужественно защищают Родину, а также их вовлечение в мирное восстановление страны после завершения войны.

Андрей Пелюховский подчеркнул:

«Сегодня в нашем государстве очень много вызовов. В информационном поле — только шум: все плохо, все виноваты. Но вместо конструктива – пустота. Наша политическая сила не просто диагностирует проблемы. Мы предлагаем реальные решения, ведь пора действовать, а не ждать».

Вскоре, 15 июля, партия намерена презентовать первые два масштабных проекта, цель которых — дать украинцам не только надежду, но и достойные условия для жизни. В частности, временно перемещенным лицам и ветеранам.

Отдельное внимание во время мероприятия было уделено проблемам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Андрей Пелюховский акцентировал внимание на новом пилотном проекте. «Представьте, более 470 тысяч переселенцев только в Днепропетровской области. Сотни тысяч – по всей стране. Государство, к сожалению, не может обеспечить их жильем. Люди годами вынуждены скитаться. Мы считаем это недопустимым. Поэтому партия «Сила нации» инициирует уникальный жилищный проект:

🔹 Предоставление жилья переселенцам на 45 лет в рассрочку - без первого взноса; 🔹 Введение механизма самообеспечения — проект не нуждается в финансировании из Государственного бюджета.

«Это пилотная модель, аналогов которой нет в мире. Мы стремимся вернуть людям не только крышу над головой, но и достоинство – ощущение собственного дома, своей земли, своего будущего», – подчеркнул лидер «Силы нации».

Еще одним ключевым направлением, которое партия представит 15 июля, станет поддержка ветеранов и создание рабочих мест для них. По словам А. Пелюховского, украинские воины, которые вернутся с фронта, а это более миллиона измененных войной людей, не верят в пустые обещания. И имеют на это право. Они защищали страну с достоинством, и мы обязаны встретить их с уважением, помочь в реабилитации и трудоустройстве».

Сегодня актуальным становится вопрос: после окончания войны с фронта вернутся почти миллион военных, которые показали свое умение воевать, имеют отличные боевые навыки и, несомненно, превосходят в плане боевой подготовки лучших бойцов НАТО. Будем откровенны: государство не сможет обеспечить всех работой и социальными льготами.

В то же время, Украина может привлечь военных к формированию частных военных компаний, которые могут вести боевые действия в горячих точках в мире и стать важным элементом обеспечения национальных и экономических интересов Украины.

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину представители американских частных военных компаний приезжали в Украину и говорили о возможности создания украинских НДС. Скажем, подобные идеи еще в 2019-2020 годах высказывал миллиардер Эрик Принс, один из соратников Дональда Трампа, основатель ПИК Blackwaters и Академия. Скажем, он посещал тренировочные полигоны украинских добробатов в Хмельницкой и Запорожской областях, планировал сформировать НПК из украинцев.

Сейчас один украинский НДС, сформированный по инициативе Главного управления разведки, действует в Судане и Чаде. При этом в нескольких боях нанесли поражение хваленым российским «вагнеровцам».

В России сегодня действуют 33 НДС. Они лицензируются силами специальных операций, имеют частичное государственное, а частичное частное финансирование. Частные военные компании существуют в США, Китае и даже Беларуси. Почему Украина должна отказываться от такого рода деятельности. Тем более что значительная часть бойцов, с которыми мне пришлось общаться, говорят, что с удовольствием пошли бы в ряды ПИК, поскольку видят в этом возможность для профессионализации боевых навыков, превращения военного дела в профессию. А для государства это и статья доходов для бюджета, и возможность продвигать интересы в странах третьего мира и престиж.

Дело – за народными депутатами. Еще летом прошлого года в Раду был внесен законопроект о Частных оборонных компаниях. Этот проект был поддержан Министерством обороны Украины. Но потом его отправили на доработку и фактически похоронили.

Мы считаем, что речь должна идти не о частных оборонных, а именно о военных компаниях, которые будут не только осуществлять оборону Украины, но и вести активные боевые действия на разных территориях, по всему миру.

У партии «Сила нации» есть свое видение того, как должны формироваться НДС и как они должны применяться.

В любом случае, будущее именно за частными военными компаниями и частными разведками, которые более динамичны и мобильны, чем регулярные структуры.

Участники пресс-конференции также подчеркнули важность создания условий для полной реинтеграции ветеранов и ВПЛ в экономику государства. Речь идет, в частности, о расширении кооперативного движения и поддержке ветеранских предприятий.

Председатель Украинской военной организации «СПАС-23» Владимир Волков отметил:

«Программа экономического спасения предусматривает полную кооперацию ветеранских сообществ и местных организаций для восстановления экономической активности на всех уровнях. Именно ветеранские предприятия являются наиболее инклюзивными с точки зрения создания рабочих мест и условий труда».

Политический аналитик Александр Кондратенко добавил:

«Государство должно формировать политику, в центре которой человек. Ветеранские инициативы могут и должны стать носителем новой украинской социально-экономической и духовной силы».

На сегодняшний день партия «Сила нации» является одной из немногих политических сил, поднимающих вопрос будущей судьбы ветеранов. «Сила нации» и дальше будет тесно содействовать с военными, испытывая от них полную поддержку и тесное взаимодействие. Военные видят в нас инструмент политического влияния для защиты своих интересов. Люди, привыкшие к открытому противостоянию с врагом, понимают, что есть и скрытый враг, и он сидит в украинских кабинетах власти. Чтобы преодолеть этого врага, нужно использовать политические механизмы, одним из которых является политическая партия, выступающая основой интересов военных», - заявил Андрей Пелюховский.