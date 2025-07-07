Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Только на 200 грн подняли прожиточный минимум. То есть вот вам 200 грн. Как вы думаете, это нормально только на 200 грн поднять прожиточный минимум людям с учетом того, что цены растут просто нереально? Растут тарифы, несмотря ни на что, и вообще все остальное – цены на услуги, товары и т.д. Вот 200 грн в год, живи, как хочешь», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

Как отмечает журналистка, это увеличение прожиточного минимума не просто на июнь, а на весь год, и это при том, что заработная плата бюджетников и военных остается такой же, а деньги обесцениваются, то есть инфляция. Инфляция, напоминает она, – это когда за те же деньги постепенно можно купить все меньше и меньше, поэтому эти 200 грн это, можно сказать, – абсолютно ничего.

Кроме того, сообщает журналистка, с начала 2025 года 606 000 украинцев остались без банковских счетов, еще 30 000 предпринимателей потеряли доступ к своим средствам. Как она объясняет, это начало действовать все то, что вводили в Украине годами – подозрение в странной активности, ограничения из-за финмониторинга, лимиты на переводы.

«Люди боятся держать деньги на счетах, потому что завтра их просто могут заблокировать», – объясняет Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Березовец заявил, что западные медиа дают апокалиптические прогнозы Украине, но летнее наступление рф захлебывается.

Также Politeka писала, что Бортник рассказал, какие украинские города хочет захватить россия.