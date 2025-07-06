В ходе распада России чеченский лидер Рамзан Кадыров может стать еще большим борцом за независимость на Кавказе.

Такой сценарий возможен, ведь когда-то и Советский Союз казался крепким и монолитным.

Об этом рассказал Януш Бугайский – политолог, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда в ходе состоявшейся в агентстве "Укринформ" во время панельной дискуссии "Деколонизация России как приоритет стратегии оборонной демократии для Украины", передает 24 Канал.



Какую роль Кадыров играет в распаде России?



Так, Януш Бугайский убежден, что распад России неизбежен. Он считает, что экономический кризис приведет к росту напряжения на местах – будет увеличиваться и недовольство Москвой со стороны регионов. Тогда они будут выбирать эти ресурсы себе и не делиться ими с центром.

Бугайнский объясняет: региональным лидерам придется выбирать между службой в Москве и карьерой в родном регионе, как это было во время распада СССР.

Если эти процессы начнутся одновременно в нескольких регионах, то у Москвы не будет возможности все это контролировать и удерживать. Не хватит ни войск, ни полиции, – заявил эксперт.

По его словам, одним из первых региональных лидеров в России, который начнет открытое противостояние с центром, может стать Рамзан Кадыров.

Заметим, что ранее возможное экономическое отсоединение регионов как один из факторов распада России называл руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский. Также ослабить страну-агрессорку могут поддержка частных военных компаний и разрыв банковской системы.