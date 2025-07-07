На фоне войны против Украины, кремлевская верхушка и ее сторонники не просто реабилитируют диктатора Сталина, а делают его "величайшим россиянином всех времен". Политик Николай Томенко бьет тревогу: это не просто историческая ревизия, а свидетельство полного возвращения России к тоталитаризму. Чем грозит такое "переосмысление" истории Украины и всего мира?

Сталин "воскрес" в России: Коммунисты переписывают историю

Николай Томенко, известный украинский политик и общественный деятель, не сдерживает эмоции, комментируя последние события в России. Он с горечью констатирует: "Печальноизвестный КАТ и ДИКТАТОР сталин снова «Самый выдающийся россиянин всех времен и народов» или как путинская россия добровольно ВЕРНУЛАСЬ во времена СТАЛИНА».





На днях прошел очередной съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). И хотя переизбрание "вечного" 81-летнего Зюганова своим генсеком было вполне прогнозируемым, решение по Сталину, по словам Томенко, "по меньшей мере, удивит". КПРФ приняла резолюцию, в которой признала ошибочным доклад Никиты Хрущева об осуждении культа Сталина на XX съезде КПСС в 1956 году. Это, в сущности, официальная реабилитация тирана.

В этой резолюции утверждается, что доклад Хрущева содержал "сфальсифицированные и обезображенные факты и лживые обвинения в адрес величайшей фигуры отечественной и мировой истории - Иосифа Виссарионовича Сталина". Российские коммунисты пошли дальше и планируют призвать самого Путина "возвратить городу Волгограду и области их героические названия Сталинград и Сталинградская область". Это не просто слова, это заявка на полную переписку истории и возвращение к имперским амбициям.

"Пудлинская партия" и рост культа тирана: Кто в топе "величественных"?

Не случайно, что это решение КПРФ появилось именно сейчас. тоталитарных методов управления

Но самое печальное в этой истории – это не только политические манипуляции, но реакция самого российского общества. Последние социологические исследования фиксируют рекордный рост одобрения россиянами деятельности Сталина. "Так еще в 2012 году российских фанатов Сталина было всего 28%, в 2023 – уже 63%, а ныне – около 70%," – подчеркивает Томенко. Этот факт говорит сам за себя: россияне добровольно выбирают путь тирании и возвращение к жестокому прошлому.





Николай Томенко привел данные опроса "Левады-центра", проведенного в апреле 2025 года, где была сформирована пятерка "выдающихся россиян всех времен и народов":

Сталин - 42%

Путин – 31%

Ленин - 28%

Пушкин - 24%

Петр Первый – 19%

Этот список – это "искренние поздравления одесским пушкинистам, полтавским защитникам петра первого… и всем искренним защитникам государственной политики РФ относительно продвижения героев «русского мира», который они навязывают украинцам… ракетами и шахедами". Это четкое послание, что "русский мир" – это не о культуре, а о культуре.

Уроки истории для Украины: чем меньше "фанатов", тем ближе Победа

Николай Томенко также напоминает об угрожающих высказываниях российских политиков, в частности Дмитрия Медведева, который "пригрозил Генсеку НАТО Рютте "сибирскими лагерями"". Это не просто слова, это "предмет исторической гордости" для русской орды. Массовые убийства, репрессии, концлагеря – все это для них не позор, а часть "большого" прошлого.

В заключение политик обращается к украинцам: "У нас в 2023 году фанатов Сталина было 4 процента. Однако, сказки и мифы о «великой русской культуре» и «счастливой жизни во времена СССР» еще крепко сидят в головах многих людей воюющей Украины".





Именно поэтому Томенко призывает: "очищаем нашу родную страну от нарративов российской пропаганды". Ибо "чем меньше у нас будет фанатов Петра-Ленина-Сталина-Путина, тем больше шансов на победу в войне за ВОЛЮ и НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ". Это не просто вопрос истории, это вопрос выживания. Победа Украины – победа над темным прошлым, которое Россия так стремится возродить.