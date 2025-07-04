К 10-летию Национальной полиции Украины генерал полиции Андрей Крищенко опубликовал эмоциональное обращение, в котором упомянул о роли правоохранителей в защите государства.

Он напомнил, что реформа полиции началась в сложный период после оккупации Крыма и части Донбасса. Именно в эти обстоятельства, по словам Крищенко, министр МВД Арсен Аваков принял решение о переформатировании милиции.

В обращении генерал поблагодарил Хатию Деканоидзе и Сергея Князева за их работу, а также выразил глубокое уважение к тем, кто с первых дней войны приступил к оружию.

«Благодарность каждому сержанту и офицеру, которые держат посадки, кто уничтожает кцопских пидоров», — написал Крищенко.

Он призвал не забывать, сколько полицейских отдали жизнь за Украину:

«Полиция не воюет. А вы спросите тех, кто не вернулся, и посмотрите в глаза их детей… если хватит мужества.



