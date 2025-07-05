Военный Святослав Дубина пояснил, что двойное гражданство не вернет украинцев из-за границы, в то же время это решение составляет риски по поводу покупки земли и выборов, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

«Люди уехали потому, что у нас не было двойного гражданства? То есть, это единственная причина, почему они решить уехать из этой страны? За 34 года Украина по численности населения сократилась больше, чем вдвое. Кто-то уехал, кто-то умер, кто-то не родился. И причина заключалась в том, что здесь не созданы условия для комфортной жизни. Кого-то не устраивала политика, кого-то не устраивали налоги. Конечно, после полномасштабного вторжения был очередной отток, но не первый и, жалко, я думаю, не последний. Проблема же не в том, что отсутствовало двойное гражданство», – констатирует Святослав Дубина.

По словам военного, у него есть друг, который уехал из Украины еще в 90-х, потому что заграницей высше качество жизни, но он не отказался от украинского гражданства, поэтому единственное неудобство из-за отсутствия двойного гражданства – невозможность голосовать на выборах в Германии.

«Здесь еще одна проблема, которую я вижу. Я не хочу, чтобы нам выбирали власть люди, не живущие в Украине, не готовые переживать все тяготы и лишения, которые не готовы с оружием в руках защищать эту страну. Люди, живущие за границей, снова нам выберут очередного Голобородька, а мы будем вынуждены воевать, умирать и не будем иметь допуска к формированию политики. Уже больше половины украинцев уехали с таким ментальным мышлением, они будут определять нашу политику. Я не готов так рисковать», – предупреждает Святослав Дубина.

Кроме того, добавляет он, в Украине иностранцам запрещено покупать землю, но, если двойное гражданство позволит им это сделать, это тоже огромная проблема. Итак, заключает военный, прежде чем разрешать двойное гражданство в Украине, нужно подумать, какую страну мы строим.

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