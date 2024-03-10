Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.

Тарас Григорьевич Шевченко безальтернативно занимает определяющее место в пантеоне наших национальных героев. Он Кобзарь, Будитель, Воин и Отец украинской нации. Именно поэтому Тарас Шевченко был и всегда остается главным мировоззренческим врагом власти Московии-России.

Еще во времена Российской империи для поэта была сверхсложная задача издать свои произведения в оригинальной авторской версии. Об издевательствах российской цензурой Тарас Шевченко писал так:

«Сегодня цензура выпустила из своих когтей мои бесталанные думы. Но так проклятая отчистила, что я едва узнал свои детишки».

Народную любовь и уважение к национальному Кобзарю не смогли уничтожить и советская власть, которая, правда, пыталась цинично переписать историю его жизни и творчества, чтобы поставить на службу большевистско-коммунистической идеологии. Кроме того, началось системное цензурирование произведений Шевченко в сторону формирования его образа как «защитника трудящегося народа и друга российских демократов». Так что наиболее известные проукраинские и антимосковские произведения просто изымались. Для примера к «Кобзарю» 1950 года или к изданию произведений в 1955 и 1976 годах, по подсчетам литературоведов, не было включено… Давидовы псалмы»…Если эти произведения таки попадали в издания, то использовались цензированные еще с имперских времен тесты. Знаменитую строфу поэта из Чигрине, Чигрине:

«За що боролися з ляхами?

За що ж ми різались з ордами?

За що скородили списами

Московські ребра??»

публікували в такій редакції:

«За що ж боролись ми з панами?

За що ж ми різались з ордами?

За що скородили списами

Татарські ребра??»

Часом просто вилучалися цілі строфи, як із поезії «До Основʼяненка»:

«А до того - Московщина,

Кругом чужі люде.

Тяжко, батьку,

Жити з ворогами».

Або з «І мертвим, і живим..»:

«Так от як кров свою лили

Батьки за Москву і Варшаву,

І вам синам передали

Свої кайдани, свою славу…»

Во времена Независимости в Украину возвращается правдивый Шевченко, хотя иногда снова прорывается от провластных сторонников «русского мира» попытка сделать нашего Тараса «другом царской семьи и хороших русских». Так что напомним реальную мировоззренческую позицию поэта на Украинский Мир и «русский мир» в оценке его соратников и друзей. Вот, что пишет Пантелеймон Кулиш о пребывании Тараса Шевченко в Киеве в 1845 году:

«Все мы знали произведения Шевченко наизусть и были очарованы им. Язык его влиял на всех нас и на Костомарова ужасно. Шевченко…сделал из нас людей, которые ненавидели м.s..лов и всех, виновных в бедствии нашей родной Украины. М.s..лов мы тогда считали народом грубым, неспособным ни к чему высокому. Мы их звали к.z..ами. О к.z…ов у Шевченко было без края много сарказмов, анекдотов и поговорок…»

Произведения 31-летнего поэта стали для киевских студентов еще и своеобразным стимулом для овладения родным языком, потому что его изучали прежде всего для того, чтобы можно было прочитать поэзию Шевченко. Слава о молодом украинце распространялась по всему Приднепровью, где его приглашали на встречи и литературные вечера и стали называть «ОТЦОМ».

Дальше было Кирилло-Мефодиевское братство – первая политическая организация украинцев в середине 19 века, в которой Шевченко становится одним из самых активных его деятелей. Недаром же в материалах 3-го отделения следственного управления Российской империи было записано:

«Стихи Шевченки были тем опасны, что он между друзьями своими приобрел славу знаменитого писателя, и в Малороссии, где многие восхищались его сочинениями, могла распространится мысль о мнимом блаженстве прежних времен и о возможности Украйне существовать в виде ОТДЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА». Щоб обгрунтувати політичну небезпеку від діяльності Шевченка, слідчі вказують на виразну антиросійську спрямованість його творів.

«Для примера достаточно сделать несколько выписок из его стихотворений, в одном он говорит: «Украйна спит в развалинах, главные гетьманы умерли в муках, заклепанные в кайданах». В другом: «променяли мы свою добрую родину на пьяницю непотребную (Росію)».

Следует также подчеркнуть, что во время допросов после ареста Шевченко отличался достойным поведением и получил жесткий приговор от Российской империи - лишение свободы на 10 лет под строжайший надзор с запретом писать и рисовать.

210-летний Пророк был и остается ныне мировоззренческим врагом московщины-россии. Но если раньше его произведения запрещали или цензурировали, то во время российско-украинской войны произведения Шевченко изымают из библиотек на временно оккупированных территориях, а памятники Кобзаря расстреливают. Итак, наш национальный ОТЦ продолжает воевать за Украину вместе с ВСУ и всем украинским народом.

В заключение хотел обратить Ваше внимание на Шевченковское обоснование УКРАИНЫ, как МАТЕРИ всех украинцев. В своем знаменитом произведении «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам моим в Украине и не в Украине мое дружеское послание» Тарас Григорьевич выражает свое твердое убеждение в будущей ПОБЕДЕ своей и нашей родной МАТЕРИ-УКРАИНЫ:

«Нехай мати усміхнеться,

Заплакана мати.

Благословить дітей своїх

Твердими руками

І діточок поцілує

Вольними устами.

І забудеться срамотня

Давняя година,

І оживе добра слава,

Слава України,

І світ ясний, невечірній

Тихо засіяє…

Обніміться ж, брати мої,

Молю вас, благаю!»

Помним нашу историю🇺🇦

Уважаем наших героев💙💛

П.С. Надеюсь, что этот отредактированный и толерантный пост не будет удалён, как это произошло вчера🥲