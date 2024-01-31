Для отставки Валерия Залужного с должности Главнокомандующего есть реальные основания – утверждает военный эксперт Андрей Васильчук в своей авторской колонке пишет сайт From-ua.



« Никто не отрицает, что в 2022 году Украина выстояла, как и заслуги Валерия Федоровича за этот год. Претензии начались за 2023 год», – пишет эксперт.





В частности, он отмечает отсутствие стратегических успехов и никакой удачной контрнаступательной операции, когда подходы и стратегии 2022 года в 2023 уже не работали.

При этом он приводит свои воспоминания общения со знакомым известным военным, который был очень удивлен, поняв, что избранная на 2023 год стратегия наступления оказалась не отвлекающим маневром, а в конце концов, несмотря на немалый ресурс, предоставленный партнерами, оказалась неудачной и не сработала.

"Озвученные потребности в мобилизационном ресурсе, 500 тысяч, свидетельствуют о больших потерях личного состава" , - считает Васильчук и обращает внимание на неэффективное использование уже имеющегося человеческого резерва: только около 150 тысяч солдат из миллионной украинской армии непосредственно участвуют в боевых действиях. «Это означает, что часть солдат остается на фронте в течение двух лет без смены места службы. По какому принципу определяется, кто именно остается в тылу? , – задается вопросом автор.

Васильчук напоминает о заявлении Залажуного, что тот учился у начальника генштаба России валерия герасимова. «При этом единственная военная концепция герасимова – мясные штурмы. Чему еще можно было у него научиться? , – удивляется эксперт и предполагает, что при попытке контрнаступления украинское командование попыталось повторить тактику российских войск. «Люди, прошедшие подготовку в Британии, были брошены на сильные, крепкие и глубоко зарытые позиции. Это, вероятно, привело к ужасающим непоправимым потерям» , – пишет Васильчук.

Он также указывает и на стратегические просчеты: переход к стратегической обороне, но выглядит так, что в Генштабе игнорируют создание оборонной «линии Залужного». При том, что российская «линия суровикина» стала серьезным препятствием для украинской армии. Даже на самых горячих направлениях, например, по Авдеевке, нет достаточных вкраплений, состояние имеющихся реально плачевно.

До сих пор нет понятной стратегии мобилизации, вокруг этого вопроса — хаос и спекуляции, вытекающие из того, что есть потребности, которые невозможно обосновать обществу. При этом нет реалистической стратегии обороны или наступления.

«Запрос о предоставлении 17 миллионов снарядов и 400 миллиардов долларов для продолжения войны шокировал натовских генералов. Такого количества снарядов пока нет совокупно на всех составах НАТО. 400 миллиардов долларов – неподъемная сумма для наших партнеров. С самого начала было ясно, что такие требования не могут быть выполнены. Из чего следует, что такие действия имели целью оправдать свои ошибки и бездействие. А это привело к потерям и ухудшению репутации Украины среди международных партнеров» , – констатирует эксперт.

Васильчук заключает, что военное командование фактически признало, что в настоящее время не существует стратегии победы Украины. В международных СМИ и на встречах с членами командования НАТО это было обсуждено. Резонансное интервью Валерия Федоровича для The Economist раскрыло весь перечень проблем украинской армии, где угодно в мире составляют закрытую информацию с очень ограниченным доступом. За ее получение соревнуются разведки, а не журналисты. Трудно не отметить, что это интервью повлекло за собой как приподнятое настроение врага, так и демотивацию украинцев.

«Несомненно, что военному командованию в целом и Залужном лично был предоставлен самый высокий кредит доверия и все имеющиеся ресурсы. И если принятые им решения оказались ошибочными, некстати переводить весь имеющийся негатив на Верховного Главнокомандующего, а позитив — отдавать Залужному» , – удивляется автор.

По его мнению, ротация — нормальная практика для войска, поэтому для Залужного это не может быть исключением.