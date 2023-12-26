Доктор филологических наук Ирина Фарион объяснила, что закон об англоизации просто выбивает украинский язык с того высокого места, которого он наконец-то смог достичь, - из в научной и официально-деловой сферы.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«Высокочастотной ракетой английского языка украинский язык на самом высоком уровне его подъема, когда он должен становиться мировым языком (потому что мы входим в двадцатку демографически самых мощных народов мира), сбит. Сбит из-за этого закона, потому что английский заводят в две фундаментальные области жизни, на статусе государственности украинского языка поставлен крест. Я имею в виду сферу официально-деловую и сферу научную», – объясняет Ирина Фарион.

Как рассказывает гостья программы, если ты преподаешь курсы на английском языке, то у тебя более высокий рейтинг и более высокая зарплата, если пишешь статьи на английском, то получаешь звание профессора и доцента, а это тоже более высокая зарплата. По ее мнению, все то же когда-то было у нас и с русским языком.

По словам гостьи программы, когда она защищала две свои диссертации, кандидатскую, это уже было время, когда, к счастью, ученых перестали насиловать русским языком, поэтому они уже начали писать авторефераты на украинском. А это, объясняет она, означает, что мы развиваем научное мышление, свою терминологию и расширяем оптику с помощью украинского слова на все знания.

«К большому сожалению, вместо того, чтобы писать фундаментальные труды из разных областей языкознания, мы снова будем бороться за право украинского языка на своей земле. Это тот момент, когда украинский получил колоссальный шанс выйти на международную арену. Это в тот момент, когда украинский язык бросились учить по разным мирам», - заключает Ирина Фарион.

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