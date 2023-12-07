Об этом он рассказал на своем канале.

«Профессор Ельского университета, историк, один из главный специалистов по Украине Тимоти Снайдер написал, что у Украины была мощная победа. Это морская победа в Черном море, это сдерживание Черноморского флота россии, организация коридора для экспорта продовольствия», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, эта победа – это заслуга СБУ и ее уникальной спецразработки, морских дронов «Sea Baby». Как отметил Дмитрий Спивак, на Западе это достижение ВСУ называют новой геополитической реальностью, потому что теперь весь мир видит, что россия не контролирует Черное море.

«И это заслуга вот этих морских дронов. Это не просто военно-морской дрон, но и многоцелевая платформа. И корабли Черноморского флота пострадали в результате спецопераций СБУ, в результате действий вот этих дронов. Это продемонстрировало, что еще один миф развеялся, миф о всесилии Черноморского флота в акватории Черного моря и миф об абсолютной защищенности всех баз и кораблей», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, участвовать придется каждому: названо условие, при котором ВСУ смогут серьезно продвинуться.

Также Politeka сообщала, что у нас еще есть шанс: эксперт рассказал, где идут под Авдеевкой после прорыва оккупантов.