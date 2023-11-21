В Киеве во время мероприятия «Путь к Победе» эксперты обсудили, что необходимо Украине для скорейшей победы в войне против россии.

Об этом стало известно с репортажа мероприятия на канале Олеся Дония.

В Киеве 20 ноября состоялся первый круглый стол из серии мероприятий «Путь к Победе». Темой мероприятия был избран наиболее актуальный и приоритетный вопрос для украинского народа: «Что нужно для победы Украины?». Модерировал круглый стол глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

Война перешла в фазу затяжного и изнурительного конфликта, поэтому участники мероприятия обсудили, как из этого выйти и что должны представители государства, общество и иностранные партнеры сделать для скорейшей победы. В результате обсуждения участники круглого стола пришли к выводу, что главные факторы победы Украины в войне – собственное производство вооружения и максимальная консолидация общества.

По словам модератора мероприятия Олеся Дония, это мероприятие планируют вывести на уровень общественной платформы для взаимодействия с украинскими властями на пути к единой цели – скорейшей победе Украины в войне.

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