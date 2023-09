Государственная экологическая инспекция Украины и Госэкоинспекция Столичного округа приняли участие в важной экологической инициативе, предназначенной для улучшения состояния водоемов и прибрежных полос. Эта инициатива получила название "День воды" и была инициирована Ассоциацией профессионалов окружающей среды.

Событие собрало важных участников, среди которых были Посол Королевства Нидерландов в Украине, дипломаты и работники посольства Нидерландов, представители Киевской городской государственной администрации, в частности Александр Возный, команда Коммунального Предприятия "Плесо", а также работники Государственной экологической инспекции Украины, Президент Professional Association of Environmentalists of the World (PAEW) Людмила Цыганок и представители PAEW.

Главной целью мероприятия была уборка прибрежных полос водоема, а также повышение сознания общественности о важности сохранения водных ресурсов и окружающей среды в целом.

Первый заместитель Госэкоинспекции Дмитрий Заруба и участники мероприятия активно приобщились к уборке мусора и других загрязнений, негативно влияющих на водные экосистемы.

Эта совместная инициатива – яркий пример сотрудничества общественных организаций, государственных учреждений и представителей дипломатического корпуса в борьбе за экологическую безопасность и чистоту водных ресурсов в Украине.