Так, Минсельхоз республики Тува отчитался о вручении дров семье погибшего мобилизованного Саяна Монгуша, передает "24 Канал".
«Благодарим за оперативную работу специалистов Кызылского лесничества за оказанную поддержку семье погибшего в виде дровяной древесины», — говорится в сообщении.
Тува, которая является родиной министра обороны Сергея Шойгу, — один из самых малообеспеченных регионов России.
За чертой бедности там живет 34,1% населения.
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Ранее во временно оккупированный Крым привезли калмыцкие юрты - готовится обряд для "продления жизни мобилизованных" россиян.
Видео опубликовали ряд российских Telegram-каналов.
Пропагандисты заявляют, что шаманы прибыли из Бурятии.
Так называемый член инициативной группы Бакур Зургадаев утверждает, что такой обряд для мобилизованных оккупантов является "самой главной целью".
"Они же сейчас находятся в такой ситуации, в боевых действиях участие принимают. И именно обряд продления жизни — это, пожалуй, сейчас самая главная цель", - заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы гибнут, пытаясь попасть в Румынию.
Также сообщалось, что защитник Змеиного признался, что пережил во время плена.
Кроме того, Politeka сообщала, что в Одесской области мужчина вывозил за границу военнообязанных.