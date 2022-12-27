Так, Минсельхоз республики Тува отчитался о вручении дров семье погибшего мобилизованного Саяна Монгуша, передает "24 Канал".

«Благодарим за оперативную работу специалистов Кызылского лесничества за оказанную поддержку семье погибшего в виде дровяной древесины», — говорится в сообщении.

Тува, которая является родиной министра обороны Сергея Шойгу, — один из самых малообеспеченных регионов России.

За чертой бедности там живет 34,1% населения.

Ранее во временно оккупированный Крым привезли калмыцкие юрты - готовится обряд для "продления жизни мобилизованных" россиян.

Видео опубликовали ряд российских Telegram-каналов.

Пропагандисты заявляют, что шаманы прибыли из Бурятии.

Так называемый член инициативной группы Бакур Зургадаев утверждает, что такой обряд для мобилизованных оккупантов является "самой главной целью".

"Они же сейчас находятся в такой ситуации, в боевых действиях участие принимают. И именно обряд продления жизни — это, пожалуй, сейчас самая главная цель", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы гибнут, пытаясь попасть в Румынию.

Также сообщалось, что защитник Змеиного признался, что пережил во время плена.

Кроме того, Politeka сообщала, что в Одесской области мужчина вывозил за границу военнообязанных.