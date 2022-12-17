Мэр Благовещенска (РФ) подарил подростку, старший брат которого погиб на войне в Украине, билеты в аквапарк.

Погибшего военнослужащего зовут Александр, он был единственным опекуном 14-летнего Игоря, передает "Сибирь реалии".

Российский мєр не уточнил, как именно погибший военнослужащий оказался на войне.

Согласно положению о мобилизации в рф, опекуны или попечители несовершеннолетних родных братьев и сестер имеют право на отсрочку от мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Казани призывники устроили бунт против мобилизации и самовольно покинули место расположения.

Видео опубликовал Телеграм-канал "ЧТД".

На видео призывники в форме ВС РФ толпой уходят из учебной части.

"Вот и все", — говорится за кадром.

Сообщается, что бунт в учебной части Казани начался из-за того, что призывникам запрещали видеться с родными и не пускали в увольнения.

Напомним, "свежемобилизованным" выдают форму, снятую с погибших россиян: "находят в карманах...".

Также сообщалось, что в россии матерям погибших "мобиков" торжественно вручили полотенца и открытки: "подарки, которые заслужили".

Кроме того, Politek.net писала, что коллаборанты с семьями убегают из оккупированной Запорожчины, что известно: "Как крысы с корабля".