Про це йшлося в публічній презентації результатів соціологічного дослідження "Оцінка релігійної ситуації: Одеська область", проведеній соціологічною групою "Рейтинг" - однією з провідних дослідницьких компаній України у сфері вивчення суспільної думки, повідомляє Укрінформ.
Згідно з опитуванням, яке відображає соціально-демографічні характеристики респондентів, українцями себе вважають 86% жителів Одещини, росіянами - 4%, болгарами - 3%, гагаузами - 1%, євреями - 1%, інших національносте - 3%, важко відповісти - 1%.