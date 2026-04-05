Це свято зі сльозами на очах, адже за право України на майбутнє кращі з кращих віддали найдорожче — своє життя. Щоб імена героїв ніколи не зникли з народної пам’яті, у столиці відкрили меморіальний знак «Омега незламних». Це місце сили, де кожна лінія металу та каменю нагадує про ціну нашої свободи та незламність тих, хто йде в бій першим.

Символ пам’яті та офіцерської честі

Церемонія відкриття меморіалу зібрала бойових побратимів та вище керівництво Національної гвардії. Командувач НГУ Олександр Півненко та очільник Центру спецпризначення «Омега» Павло Яцюк разом із колегами вшанували загиблих воїнів.

«Омега незламних» — це не просто пам’ятник. Це символ живої пам’яті підрозділу, який за два десятиліття пройшов шлях від загону до елітного Центру спеціального призначення. Для спецназівців цей меморіал став місцем, куди вони приходитимуть перед завданнями та після повернення, щоб звірити свій шлях із подвигом полеглих друзів.

Нагороди, що пахнуть порохом і сумом

Одним із найбільш щемливих моментів заходу стала передача державних нагород. Командувач НГУ вручив ордени родинам загиблих бійців. Ці відзнаки — лише слабка втіха для рідних, але водночас це офіційне визнання того, що їхні сини, чоловіки та батьки назавжди вписали свої прізвища в історію української звитяги.

Генерал-майор Павло Яцюк окремо подякував усім, хто допоміг реалізувати цей проєкт. Меценати, митці та громадські діячі об’єдналися, щоб меморіал постав у належному вигляді, гідному пам’яті еліти українського війська.





Незмінний девіз: бути першими, бути кращими

Встановлення меморіального знака саме в день річниці створення підрозділу підкреслює наступність поколінь. Сучасна «Омега» — це воїни, які виконують найскладніші операції в тилу ворога та на лінії зіткнення.

Пам’ятний знак «Омега незламних» стоятиме як нагадування: спецпризначенці гинуть, але їхня справа триває. Кожен новий боєць, який приходить у підрозділ, тепер починатиме свій шлях із поклону тим, хто зробив «Омегу» легендою, яку знає і поважає весь світ.