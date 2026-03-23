Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що, розпочавши війну проти Ірану, Трамп зробив путіну подарунок путіну, зокрема тому, що дав йому заробляти на нафті, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Ми опинилися в ситуації, коли фактично Трамп врятував путіна. Тепер для дуже багатьох людей найбільше зло – це не путін, а Трамп. Більшість американського суспільства не сприйняла цю відкриту війну, подивіться опитування, йдеться про десь біля 60%. Я думаю, що цифра буде зростати. І велике незадоволення союзників США в арабському світі, тому що вони абсолютно несподівано зрозуміли, що таке війна», – зауважує Микола Томенко.

Врятував Трамп путіна, констатує він, ще й економічно, адже росія може продавати нафту, війна проти Ірану цього вимагає, тож кремль заробляє на війну, може розгорнути більше виробництво дронів тощо. До того ж, додає політик, наші експерти, які спершу казали, що це все буде тривати 3-4 дні чи 5-10, тепер визнають, що війна затягнеться на кілька тижнів.

І ще одна перевага для путіна, розповідає він, – це те, що російсько-українська війна зникає з інформаційного простору, про неї менше пишуть. Як пояснює політик, війна на Близькому Сході в центрі уваги, тому що її наслідки відчувають всі, адже йдеться про ціни на нафту і газ, вона б’є по кишенях.

«Ця історія об'єктивно допомагає путіну. Не даремно його такі твердолобі представники партії війни говорять про те, що насправді ніхто не збирався завершувати війну з Україною навіть після отримання Донбасу. Тобто їм треба набагато більше. Ну, якщо не вся Україна, то як мінімум весь південь України. Тобто це реакція насправді на ситуацію в світі, на цей пас, який дав Трамп путіну», – підсумовує Микола Томенко.

