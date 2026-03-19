Поки весь Голлівуд виблискував під спалахами камер на церемонії Оскар, одна з найяскравіших зірок світового кіно опинилася там, де замість аплодисментів лунають вибухи артилерії

Легендарний актор та режисер Шон Пенн вкотре довів, що підтримка України для нього — це не порожні слова зі сцени, а реальні вчинки. Разом із колишнім очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком він відвідав передові позиції 157-ї окремої механізованої бригади на пекельному Донецькому напрямку. Навіщо зірці світового масштабу такий ризик та про що він говорив із нашими захисниками під обстрілами — читайте у матеріалі.



Голлівудський десант на лінії вогню

Поява Шона Пенна на фронті вже давно не викликає подиву, проте кожен такий візит підкреслює прірву між «світським життям» Заходу та суворою реальністю українського сходу. Цього разу актор свідомо пропустив головну кіноподію року. Поки його колеги приміряли смокінги, Пенн одягнув бронежилет і вирушив на Донеччину — туди, де сьогодні вирішується доля цивілізованого світу.





Разом із Андрієм Єрмаком вони завітали до бійців 157-ї ОМБр. Цей підрозділ виконує надскладні завдання на одній із найгарячіших ділянок фронту. Для військових така увага з боку світової знаменитості стала справжньою несподіванкою, адже не щодня до бліндажа заходить людина, чиє ім'я знає кожен кіноман планети.

Розмови про головне: без сценаріїв та дублів

Шон Пенн приїхав не як «зірка», а як людина, яка щиро вболіває за українську перемогу. Спілкуючись із солдатами, він не грав ролей. Його слова були простими та зрозумілими кожному, хто тримає зброю. Актор висловив щиру підтримку та безмежну вдячність за мужність, самовідданість і відданість справі захисту України.

За словами свідків зустрічі, Пенна вразив спокій та залізний характер українських воїнів. Для захисників же такий візит став потужним сигналом: світ не забув про них, а справжні лідери думок готові бути поруч навіть у найнебезпечніші моменти. Це той випадок, коли моральна підтримка важить не менше за військову допомогу.

Чому це важливо для нас усіх?

Візит Шона Пенна та Андрія Єрмака на Донеччину в дні проведення Оскара — це потужний ляпас тим, хто втомлюється від новин про війну. Своєю присутністю на фронті актор показує всьому світу правильні пріоритети. Україна сьогодні — це не просто рядок у новинах, це місце, де б’ється серце свободи.

Такі зустрічі допомагають тримати українське питання в топі світового порядку денного. Коли людина такого масштабу відмовляється від гламуру на користь поїздки в зону бойових дій, це змушує задуматися мільйони людей по всьому світу. Боротьба триває, і Україна в ній не одна — поруч стоять ті, хто цінує правду вище за золоті статуетки.