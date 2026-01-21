Ситуація навколо яхти Віктора Медведчука вже давно перестала бути просто історією про розкішне судно вартістю 130 мільйонів євро.

Це випробування для української держави на здатність ефективно діяти в умовах війни. Одночасно це демонстративний випадок того, як інформаційні спотворення здатні замінити справжні причини невдачі.

Гучне журналістське дослідження Михайла Ткача для видання "Українська правда" визначає винуватцем неспроможності реалізувати яхту Агентство з розшуку та управління активами. Така версія виглядає простою і зрозумілою для глядача. Проте документальні свідчення, факти та послідовність подій розкривають абсолютно іншу картину.

Реальна хронологія подій

Судно "Royal Romance" було заарештоване у травні 2022 року та віддане під управління АРМА. Однак до липня 2023 року, коли було призначено нове керівництво агентства, в Україні взагалі не існувало регламенту реалізації конфіскованих активів, розташованих за межами країни. Не було ні урядової постанови, ні встановлених процедур, ні правових інструментів.

Це свідчить про одне: протягом 2022 року здійснити продаж яхти було юридично неможливо через відсутність законодавчої бази.

Після того, як було сформовано нове керівництво АРМА:

протягом 39 днів створили процедуру реалізації активів за кордоном

за три місяці документ був узгоджений та затверджений урядом

вперше в українській історії з'явився механізм повернення виведеного майна з-за кордону

Цей прецедент мав значення не лише для судна Медведчука, але й для сотень мільярдів доларів активів, виведених з України.

Де справді виникла перешкода?

Реалізація майна за межами країни — це не звичайний аукціон. Це складна міжнародна юридична операція, де ключову функцію виконує Офіс Генерального прокурора.

Саме ОГП має:

подавати запити про міжнародну правову допомогу

легалізувати судові рішення України в інших державах

кожні три місяці підтверджувати дійсність арешту в іноземній юрисдикції

І саме на цьому етапі, коли підготовка до реалізації була завершена, не вистачило одного ключового документа.

Хорватський суд скасував арешт яхти не через пасивність АРМА, а через неналежне забезпечення міжнародної правової допомоги з боку Офісу Генпрокурора. Це чітко вказано в постанові Вищого кримінального суду Хорватії.

Факт, який залишився поза увагою розслідування:

АРМА направила 14 офіційних звернень до колишнього Генерального прокурора Андрія Костіна з проханням легалізувати українське судове рішення про арешт і реалізацію судна. Жодної відповіді не надійшло.

АРМА надіслала додатково 3 листи новопризначеному Генеральному прокурору Руслану Кравченку вже у 2025 році, але це також залишилось поза увагою.

Спотворення замість об'єктивного аналізу

Михайло Ткач отримав доступ до всієї документації. Він провів тригодинну розмову з керівництвом АРМА, отримав сотні сторінок доказів, переписку з Міністерством юстиції Хорватії, судовими органами, дипломатами, силовими відомствами.

Але у підсумковому матеріалі:

не згадується функція Офісу Генпрокурора

відсутні рішення хорватських судів

проігноровано 14 офіційних звернень

причину замінено наслідком

не згадано рішення ВАКС про заборону реалізації майна Медведчука

проігноровано факт підняття українського прапора на арештованому судні, що знаходиться в іншій державі, вперше в історії

применшено роль державних органів, які борються за повернення активів та коштів від їх реалізації

Замість об'єктивного дослідження — емоційне оповідання. Замість відповідальних осіб — зручна ціль для критики.

Спроба викрадення та санкційні обмеження

У травні 2024 року судно намагалися фізично викрасти. Спробу припинили військова розвідка України спільно з хорватською поліцією. Після цього актив потрапив під санкції Європейського Союзу.

Ще один поширений міф — нібито Україна або Медведчук "оплачують утримання яхти".

Реальність: з червня 2024 року судно розміщене на військовій базі в Хорватії. Витрати України — нуль гривень. Будь-які платежі від підсанкційної особи заборонені законодавством.

Вартість замовчування

Цей випадок — не про особистий конфлікт між посадовцем і журналістом. Це про системну проблему:

безвідповідальність ключових інституцій

відсутність персональної відповідальності

небажання називати речі своїми іменами

На жаль, журналістські матеріали представили цю ситуацію суб'єктивно. Показали те, що бажали показати, не продемонструвавши надані документи.

А станом на сьогодні спостерігається видалення інформації на веб-сайті АРМА, яка стосується реалізації Royal Romance.

Це вказує на те, що керівництво АРМА зараз фактично приховує весь створений правовий фундамент для того, щоб Україна отримала від реалізації судна більше, ніж 130 мільйонів євро. І призначає на керівну посаду з доступом до всіх секретних документів і справ - адвоката медведчука.

130 мільйонів євро — це не абстрактна цифра. Це озброєння. Це безпілотники. Це людські життя.

І головне запитання звучить так:

хто і з якої причини блокує повернення цих коштів в Україну — і чому про це уникають говорити відкрито?

Завершальне слово

Факти — річ незаперечна. І вони збережені в документах, судових постановах та офіційній кореспонденції. Маніпуляції ж діють лише доти, доки їм не протиставляють хронологію, право і відповідальність.

У цій історії істина незручна багатьом. Але саме вона і є найціннішим активом, який держава не може дозволити собі втратити.